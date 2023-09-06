مبخوت ولابا.. صراع مبكر على لقب الهداف

المصدر: دبي - العوضي النمر

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بعد أن استأثر مهاجم العين لابا كودجو بلقب هداف دوري الموسم الماضي برصيد 28 هدفاً، بفارق هدف واحد عن هداف الجزيرة علي مبخوت صاحب 27 هدفاً، وهو اللقب الثاني علي التوالي للاعب العين، بدأ صراع الظفر بلقب الهداف عن الموسم الحالي مبكراً بين الاثنين، بعد نهاية جولتين من منافسات دوري أدنوك للمحترفين، حيث يعتلي مبخوت الصدارة برصيد 3 أهداف، ويملك لابا كودجو هدفين.

منافسة قوية

ولم يغب الثنائي «لابا ومبخوت» عن المشهد في صراع الهدافين، وخلال الموسم الحالي يعتلي علي مبخوت صدارة الهدافين برصيد 3 أهداف، ويليه لابا كودجو الذي وضع بصمته بهدفين، ودخل في أجواء المنافسة بينهما يوسفو نيكتيه مهاجم بني ياس، بـ 3 أهداف، بالتساوي مع مبخوت، كما سجل أكثر من لاعب هدفين مثل لابا وهم، كايو لوكاس ولوان بيريرا، لاعبا الشارقة، تياجو دي ليونكو لاعب خورفكان، وكيفين أجودلو متوسط ميدان النصر.

منافسة إيجابية

وتؤكد المؤشرات بعد مرور جولتين، وجود منافسة مرتقبة للظفر بلقب الهداف، بين لاعبين عدة نظراً للقوة الهجومية التي تتمتع بها معظم فرق الدوري، تلك القوة التي نتج عنها تسجيل 52 هدفاً في أول جولتين. وعن هذه المنافسة يقول يوسف عتيق الهداف التاريخي لشباب الأهلي، حيث سجل له 117 هدفاً، والفائز بلقب هداف الدوري موسم 1991-1992 عندما سجل 25 هدفاً: تتميز كرة الإمارات باستقطاب العديد من اللاعبين المميزين والذين يدعمون فرقهم بقوة هجومية، ولعل نتائج أول جولتين تؤكد ذلك، وهذا ينصب في صالح المسابقة وتطورها.

وأضاف عتيق: وجود منافسة قوية بين ثنائي يعتبر الأفضل في دوري الإمارات مثل علي مبخوت لاعب الجزيرة الموهوب والذي يتألق وسط تلك الكوكبة من اللاعبين الأجانب المميزين، وبين لاعب مثل لابا كوجو الذي يشكل قوة كبيرة في صفوف العين، لكونه لاعباً من الطراز الأول، تعتبر منافسة إيجابية تصب في صالح الكرة الإماراتية، واستمرار علي مبخوت في المنافسة للمرة الثالثة على التوالي مع لاعب بحجم وقيمة لابا كودجو يعتبر عاملاً إيجابياً ، يصب ذلك في مصلحة المنتخب الوطني.

استمرار المنافسة

وأكد عتيق أهمية استمرار المنافسة القوية بين اللاعبين للظفر بلقب الهداف، لأنها تعزز من جهد اللاعبين خلال المباريات بما يقود إلى تطور المسابقة، كما تدعم حظوظ الفرق في المنافسة على اللقب، واستطرد: صحيح أن ملامح المنافسة لم تتبلور بشكل كامل ولكن الفرق التي تنافس معروفة مثل شباب الأهلي والشارقة والعين والوحدة والجزيرة، والآن دخل الوصل بقوة، وبالحضور الجماهيري في المدرجات يتعزز شكل المنافسة سواء بين الفرق أم بين اللاعبين لنيل ألقاب الموسم.

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