فرهاد مجيدي.. «هاتريك» بطاقات حمراء

المصدر: كلباء ـ محمد فضل

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أصبح الإيراني فرهاد مجيدي المدير الفني لاتحاد كلباء صديقاً دائماً للبطاقات الحمراء، فبعد أن شهد الموسم الماضي غيابه عن قيادة الفريق لعدد من المباريات إثر تعرضه للطرد خلال مباراتي الوحدة والوصل في مسابقة دوري أدنوك للمحترفين .

احتجاجات مستمرة

لم تتوقف احتجاجات المدرب مع انطلاقة الموسم الكروي الجاري، ليعود من جديد لممارسة هذه الهواية ويتعرض للطرد بالبطاقة الحمراء مرة ثالثة في مسيرته الكروية في «دورينا» وهي الأولى له هذا الموسم بعد أن احتج على قرار حكم مباراة فريقه أمام البطائح في الجولة الثانية من المسابقة والتي انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف، وغادر مجيدي موقعه قبيل اكتمال أول ربع ساعة على انطلاقة اللقاء، ليغيب مجدداً عن قيادة فريقه داخل الملعب.

مواجهة صعبة

وتنتظر اتحاد كلباء مواجهة صعبة أمام الجزيرة في الجولة الثالثة والتي تقام بملعب كلباء 22 الجاري، سيغيب فيها المدرب الإيراني عن دكة البدلاء وسيكون البرتغالي غبرائيل بين مساعد مجيدي مسؤولاً عن الفريق خلال المواجهة المقبلة.

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