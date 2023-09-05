فيفياني يقود حتا في «المحطة الثالثة»

المصدر: دبي - علي الظاهري

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يقود المدرب الإيطالي فابيو فيفياني فريقه الجديد حتا في المباراة الودية المقرر إقامتها يوم الخميس أو الجمعة على إستاد حمدان بن راشد في نادي حتا أمام أحد أندية الدرجة الثانية في فترة التوقف، قبل المواجهة المقبلة أمام الوصل في مباراة الإياب ضمن منافسات كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، ومن المقرر أن يصل المدرب الإيطالي إلى حتا في غضون الساعات القليلة المقبلة لتولي المهمة قادماً من جوزتيبي أحد أندية الدوري التركي.

وتعتبر حتا المحطة الثالثة للمدرب الإيطالي الذي سبق أن درب اتحاد كلباء على فترتين ثم الفجيرة، ويسعى في تجربة حتا لتصحيح المسار لـ «الإعصار» بعد النتائج السلبية التي حققها بقيادة المدرب السابق الصربي زيلكو ماركوف، حيث خسر الفريق في أول جولتين لمسابقة دوري أدنوك للمحترفين أمام خورفكان والعين قبل أن يتجرع طعم الهزيمة القاسية على يد الوصل بسبعة أهداف مقابل لا شيء في مباراة الدور الأول لكأس مصرف أبوظبي الإسلامي.

تغييرات

وبخلاف إقالة المدرب الصربي، من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تغييرات أخرى على مستوى الفريق لإعادة ترتيب الأوراق قبل استئناف قطار الدوري في شهر سبتمبر الجاري بمواجهة صعبة خارج أرضه أمام الوحدة في الجولة الثالثة. ويعتبر ماركوف أول ضحايا المدربين هذا الموسم في دوري أدنوك للمحترفين بعد انتهاء رحلته سريعاً في دورينا، والتي تعتبر الأولى له بعد تجارب خليجية سابقة مع كاظمة والتضامن في الدوري الكويتي، وأندية بوشر وصحار في الدوري العماني، ونادي سترة البحريني ومسيمير القطري، إلى جانب تجاربه الأوروبية في بلده صربيا والمجر وهولندا.

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