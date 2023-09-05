«أبيض الشباب» جاهز لوديات المكسيك وقيرغستان وكازاخستان

المصدر: دبي - البيان

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يستعد منتخبنا الوطني للشباب لكرة القدم تحت 20 عاماً لخوض ثلاث مباريات ودية في معسكره الحالي المقام في سلوفينيا استعداداً للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا للشباب 2024 وبقية المشاركات الإقليمية والقارية الأخرى، ويواجه منتخبنا في الودية الأولى نظيره منتخب المكسيك غداً، فيما يواجه منتخب قيرغستان في الودية الثانية 9 الجاري، في حين يلتقي منتخب كازاخستان في الودية الثالثة 12 الجاري قبل العودة إلى البلاد في اليوم التالي.

ويُواصل المنتخب سلسلة تدريباته اليومية تحت قيادة المدرب الوطني سليم عبدالرحمن بمشاركة جميع اللاعبين.

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