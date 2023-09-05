«الأبيض» يبدأ استعداداته لتصفيات مونديال 2026 من زغرب

المصدر: دبي - البيان

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تحت قيادة البرتغالي باولو بينتو وجهازه المساعد، بدأ منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم، أمس، تدريباته في معسكره المقام حالياً في العاصمة الكرواتية زغرب ضمن محطة الإعداد الثانية، استعداداً لخوض غمار مباريات الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 ونهائيات كأس آسيا 2027، وشارك جميع اللاعبين الذين تم ضمهم لهذا المعسكر، الذي سيستمر حتى الثاني عشر من الشهر الجاري، وسيشهد لعب مباراة دولية ودية أمام منتخب كوستاريكا.

تعديلات

وأجرى الجهاز الفني بعض التعديلات الطفيفة على قائمة اللاعبين، حيث تم استبعاد مدافع نادي البطائح راشد مهير نتيجة إصابته بالعضلة الخلفية خلال مشاركته مع فريقه ببطولة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي وحاجته للعلاج والراحة لمدة أسبوع، وكذلك مهاجم نادي الجزيرة زايد العامري لالتزامه بشرف أداء الخدمة الوطنية، فيما تم ضم الظهير الأيسر لنادي الشارقة الحسن صالح. في المقابل، تشهد القائمة عودة بعض اللاعبين الذين غابوا عن معسكر النمسا نتيجة الإصابة، منهم محمد عبدالباسط وخالد الظنحاني ومحمد جمعة عيد وأحمد برمان وعبدالله رمضان والحارس محمد الشامسي الذي تواجد مع فريقه الوحدة في بطولة كأس الملك سلمان للأندية.

حضور

كما تشهد القائمة كذلك وجود ثلاثة عناصر شابة تُسجل حضورها للمرة الأولى في صفوف المنتخب الأول، وهم مبارك أحمد وعبدالله العطاس (الجزيرة) وحازم محمد (العين)، وعبّر الثلاثي عن بالغ سعادتهم بارتداء شعار المنتخب الذي هو حلم لكل لاعب، مؤكدين أن هذا الاختيار يمنحهم الدافع والرغبة نحو الاستمرار في تقديم الأفضل والاستفادة من خبرات اللاعبين الموجودين خلال الحصص التدريبية والمباريات الودية.

برنامج

من جهته، أكد ياسر سالم مدير المنتخب، أن المعسكر الحالي يأتي إكمالاً لبرنامج الإعداد الذي تم وضعه من قبل الجهاز الفني للتصفيات، والذي بدأ الشهر الماضي بمعسكر النمسا قبل بداية الموسم الكروي، مشيراً إلى أن المعسكر الحالي يُعد في غاية الأهمية كونه سيشهد خوض مباراة ودية أمام منتخب كوستاريكا أحد المنتخبات القوية في قارة أمريكا الشمالية «الكونكاكاف» مما يُشكل فرصة جيدة للجهاز الفني للتعرف على المستوى الفني للاعبين ومدى استيعابهم لأسلوب اللعب الذي تم التدرب عليه طوال الأيام الماضية.

بداية

وقال مدير المنتخب إن البداية المثالية للموسم الكروي، خاصة في الجولتين الأولى والثانية، ومن قبلها مباراتي الملحق المؤهل لدوري أبطال آسيا لفريقي الشارقة وشباب الأهلي ستنعكس إيجابياً على المنتخب في ظل المستوى الفني الجيد الذي ظهر عليه اللاعبون الدوليون، مؤكداً أن المستوى الفني سيرتفع أكثر خلال الجولات المقبلة مع تحسن الجو وانخفاض درجات الحرارة.

وتمنى ياسر سالم السلامة لمدافع المنتخب ونادي الشارقة شاهين عبدالرحمن، الذي أجرى قبل أيام عملية جراحية ناجحة في الرباط الصليبي، وكذلك لاعب وسط نادي عجمان بلال يوسف الذي عانى وعكة صحية، كما رحب بالعناصر الشابة المنضمة حديثاً لصفوف المنتخب.

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