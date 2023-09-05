كارتابيا يحقق أمنية الطفل سلطان

المصدر: دبي ـ إيهاب زهدي

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حقق الأرجنتيني فيدريكو كارتابيا لاعب شباب الأهلي، أمنية الطفل سلطان، نجل عبيد الطويلة حارس مرمى «فرسان دبي» السابق، عندما فاجأه بالزيارة في مستشفى الجليلة للأطفال.

وقام كارتابيا، بإهداء سلطان، قميص النادي شباب الأهلي، بعد قيامه بالتوقيع عليه، وتمنى له الشفاء العاجل، ووعده اللاعب الأرجنتيني بإهدائه أول هدف يسجله.

وكان كارتابيا قد ظهر للمرة الأولى مع شباب الأهلي هذا الموسم، عندما تم الدفع به في الثلث الأخير من مباراة فريقه وخورفكان، في دوري أدنوك للمحترفين، والتي انتهت لمصلحة «فرسان دبي» بنتيجة 2 - 1.

ويحل شباب الأهلي ضيفاً على فريق البطائح في الجولة الثالثة للدوري، والتي لم تعلن رابطة المحترفين الإماراتية موعد مبارياتها حتى الآن، ويسبقها مواجهة ودية لشباب الأهلي أمام عجمان الجمعة المقبل.

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