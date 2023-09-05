«عمومية» طارئة عن بُعد لاتحاد الكرة اليوم

المصدر: دبي - العوضي النمر

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يعقد اتحاد كرة القدم اجتماعاً طارئاً للجمعية العمومية صباح اليوم، عن طريق تقنية الاتصال المرئي عن بعد، برئاسة عبدالله ناصر الجنيبي، لاعتماد تعديلات مهمة في النظام الأساسي للاتحاد، قبل عقد العمومية العادية التي ستعتمد مجلس الإدارة الجديد للدورة الانتخابية التي تستمر حتى عام 2027، والتي تقرر إقامتها في نادي ضباط القوات المسلحة في العاصمة أبوظبي صباح 8 سبتمبر المقبل.

ومن أبرز التعديلات التي سيتم عرضها على العمومية غير العادية، الفقرة الثالثة من المادة 32 والتي تشير إلى تعيين نائب ثان لرئيس مجلس الإدارة من أعضاء المجلس في أول اجتماع يلي العمومية، حيث كانت تلك الفقرة قبل التعديل تشترط أن يكون تعيين النائب الثاني من مرشحي الأندية فقط، وبناء على هذا التعديل يجوز تعيين أحد المرشحين الثلاثة من قبل رئيس الاتحاد في منصب النائب الثاني.

كما سيتم إجراء تعديل على المادة 36 البند الثالث، والذي يجوز من خلاله اتخاذ قرارات بالتمرير وتعتبر نافذة فوراً بموافقة أغلبية الأعضاء، على أن تعرض تلك القرارات على الاجتماع التالي لاعتمادها، في السابق كان يشترط اعتبار القرارات نافذه بعد عرضها على مجلس الإدارة.

وهناك تعديل مهم على المادة 45 يجوز من خلاله تسمية رئيس ونائب رئيس للجان الدائمة للاتحاد من غير أعضاء المجلس وفق ما يقتضي صالح العمل بدلاً من النص السابق الذي كان يجيز تسمية نائب رئيس لجنة فقط من خارج مجلس الإدارة، وتعديل آخر يتيح لمجلس الإدارة تجميد أو دمج أو إلغاء بعض اللجان عند الحاجة لذلك.

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