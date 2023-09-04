فوز الحمرية ومليحة في انطلاقة موسم «قدم الصالات»

المصدر: الشارقة - ياسر قاسم

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أظهر الحمرية روح البطل في الجولة الافتتاحية للدور التمهيدي لبطولة كأس الاتحاد لكرة قدم القاعات في ضربة البداية للموسم الـ15 للعبة وذلك حينما حول تأخره بهدف إلى فوز على البطائح 2-1 وأحدث مليحة مفاجأة من العيار الثقيل بفوزه على حامل اللقب الموسمين السابقين وضيفه خورفكان 3-1 وجاءت انطلاقة موسم القاعات مثيرة وجماهيرية عبر الحضور الكبير لعشاق اللعبة.

وتقدم البطائح عن طريق خالد الحمادي بعد مرور «56 ثانية فقط» وسرعان ما استعاد أصحاب الأرض توازنهم وعدلوا النتيجة من هدف ملعوب صنعه صبري جميل النجم الأول في المباراة وسجله أحمد عبدالله الصالح وانتهى الشوط الأول بالتعادل 1-1، وفي الشوط الثاني نجح إبراهيم خالد في تسجيل هدف الفوز للحمرية قبل نهاية المباراة بثلاث دقائق من تمريرة ذكية لحمدان الكثيري.

وفي قاعة نادي مليحة أنهى أصحاب الأرض الشوط الأول بهدف للقائد علي الخمري انتهى عليه الشوط الأول وكان الهدفان الثاني والثالث من توقيع الصاعد الموهوب حميد ناصر الزري وعمر عبدالله الصالح وسجل لخورفكان عارف علي.

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