اتحاد الكرة يُوقع مذكرة تفاهم مع مركز تريندز للبحوث والاستشارات

المصدر: دبي - البيان

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وقع اتحاد الإمارات لكرة القدم مذكرة تفاهم مع مركز تريندز للبحوث والاستشارات بهدف البحث والتعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك وتبادل الخبرات المعرفية والبحثية التي تخدم المجتمع بشكل عام والرياضة على وجه الخصوص.

وجرت مراسم توقيع مذكرة التفاهم الخميس الماضي في مقر اتحاد كرة القدم بدبي وبحضور محمد عبدالله هزام الظاهري، الأمين العام لاتحاد الإمارات لكرة القدم، والدكتور محمد العلي الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات إلى جانب مديري الإدارات المختلفة بالاتحاد ومسؤولي المركز.

وأكد محمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة أن توقيع مذكرة تفاهم مع مركز تريندز للبحوث والاستشارات يعزز العمل الجماعي من أجل الوصول إلى أفضل النتائج في البحوث التي لها علاقة بالمجتمع من جميع الجوانب ومنها الرياضية والاجتماعية والاقتصادية وكذلك المستقبلية.

وقال الظاهري: كرة قدم ليست مجرد لعبة وإنما نشاط إنساني يخدم المجتمع وتطلعاته وهو حقل واسع يستحق البحث والدراسة.

كما عبر الأمين العام عن سعادته بالشراكة مع مركز تريندز للبحوث والاستشارات آملاً أن تحقق مذكرة التفاهم أهدافاً كبيرة من أجل خدمة المجتمع ومثمناً دعم القيادة الرشيدة للرياضة والبحوث والدراسات من أجل الاستدامة.

من جهته، بين الدكتور محمد العلي الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، أن توقيع مذكرة التفاهم مع اتحاد كرة القدم يأتي ضمن استراتيجية المركز الرامية إلى تعزيز الشراكات مع مختلف المؤسسات الرياضية بشكل عام وكرة القدم على وجه الخصوص، مشيراً إلى أن المركز سيعمل على تقديم دراسات بحثية ومعرفية عن أهمية الرياضة في تعزيز القوة الناعمة وتحسين الصحة المجتمعية.

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