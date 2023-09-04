رئيس رابطة الدوري الإيطالي: الكرة الإماراتية تطورت كثيرا

المصدر: وام

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أكد لويجي دي سييرفو الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري الإيطالي ترحيب الرابطة بالتعاون مع القائمين على مسابقة الدوري الإماراتي من أجل تبادل الخبرات وتطوير المسابقات على كافة الأصعدة، بعدما باتت المسابقة الإماراتية مثيرة للاهتمام بفضل تطورها المستمر، والاهتمام اللافت بها .

وقال دي سييرفو في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات “وام” إن المنطقة العربية أصبحت جاذبة، ومقدمة لكرة قدم قوية للغاية، بفضل ما تتمتع به من إمكانيات هائلة، حيث شهدت الفترة الماضية استضافة أبرز البطولات العالمية، وهو ما يفتح المجال لمزيد من التطور، وأن يكون الدوري الإيطالي جزءا من هذه المشاريع الناجحة.

وأضاف : “ لم تعد المنطقة العربية تقدم أبطالا رياضيين فقط، بل تقدم منتخبات وطنية قوية وقادرة على التطور بسرعة والمنافسة بقوة في مختلف البطولات، مشيرا إلى أن افتتاح مكتب الرابطة في أبوظبي، كان خطوة رائعة لتعزيز ثقافة الدوري الإيطالي في المنطقة العربية، انطلاقا من العاصمة الإماراتية ” .

وتحدث دي سييرفو عن العاصمة أبوظبي، مؤكدا أنها من أحب المدن إليه، حيث يزورها باستمرار ويتطلع دائما للتواجد بها سواء للعمل أو السياحة بفضل ما تتمتع به من إمكانيات هائلة في كافة القطاعات.

وفيما يتعلق بالإعلان عن مشروع الحلم الإيطالي، والذي تم إطلاقة من أبوظبي لاكتشاف المواهب قال لويجي دي سييرفوا :" هو مشروع رائع للغاية، يساعدنا على اكتشاف المواهب من مختلف بلدان العالم، ويضع بصمة الدوري الإيطالي بين مزيد من المشجعين، واللاعبين الموهوبين من جميع أنحاء العالم ".. وأضاف :"علينا أن نكتشف المواهب العربية، ونهتم بها، ونجعلها جزءا من الدوري الإيطالي".

وعن تطور الكرة الإيطالية الفترة الماضية وعودة شعبيتها التي شهدتها في فترة التسعينيات قال:" بالفعل شهدت السنوات الماضية تطورا لافتا للمسابقة، وأصبح لدينا مشجعين أكثر في مناطق مختلفة حول العالم، وخاصة المنطقة العربية، وهو حافز لنا من أجل التطوير، وقد لاحظنا تناوب 4 فرق على لقب مسابقة الدوري خلال السنوات الماضية، يوفنتوس، والإنتر، وميلان ونابولي، الأمر الذي يدل على التطور وقوة المنافسة".

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