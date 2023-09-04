الوحدة يوافق على بيع جواو بيدرو للتعاون السعودي

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

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وافق نادي الوحدة على بيع مهاجمه وهدافه البرازيلي جواو بيدرو إلى التعاون السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكد مصدر بنادي الوحدة أن إدارة العنابي توصلت إلى اتفاق مبدئي مع التعاون بشأن انتقال اللاعب إلى النادي السعودي بعدما تلقى الوحدة عرضاً مغرياً للتخلي عن هداف الفريق.

وينتهي عقد جواو بيدرو مع الوحدة بنهاية الموسم الحالي، إذ كان قد انضم لصفوف العنابي قبل موسمين قادماً من الظفرة بعدما لعب لمدة موسم مع بني ياس على سبيل الإعارة.

ولعب بيدرو مع أندية الوحدة وبني ياس والظفرة 129 مباراة سجل خلالها 78 هدفاً.

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