«الأولمبي الكويتي» يضع اللمسات الأخيرة للتصفيات الآسيوية

المصدر: الكويت - أحمد عبداللطيف

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اكتمل، أمس، عقد المنتخبات الأولمبية للمجموعة السادسة للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 23 سنة التي تستضيفها الكويت خلال الفترة من 6 إلى 12 سبتمبر الجاري، وتضم العراق وتيمور الشرقية ومكاو بجانب الأزرق الكويتي.

وكان الوفد الآسيوي المكلف بإدارة ومتابعة الاستعدادات انتهي من كل الأمور الفنية لانطلاق المنافسات التي يستضيفها استاد جابر الأحمد الدولي، ويتأهل إلى النهائيات صاحب المركز الأول للمجموعات، بجانب أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثاني في المجموعات الـ 11.

تصفيات

يضم الأولمبي الكويتي 23 لاعباً لقائمة التصفيات، وهم: عبدالرحمن الفضلي، فهد العازمي، مهدي دشتي، عثمان الدوسري، عبدالرحمن الديحاني، خالد الفضلي، سلمان البوص، فيصل الشطي، يوسف الحقان، عبدالعزيز ناجي، بندر السلامة، سلمان العوضي، حسين أشكناني، بدر المطيري، فهد زياد، طلال القيسي، ضاري العتيبي، محسن فلاح، سلطان الفرج، عبدالرحمن كميل، محمد الراشد، حمد الطويل، طلال الحجرف.

إعداد

كان الأزرق الأولمبي خاض معسكراً تدريبياً في سلوفينيا يونيو الماضي، لعب خلاله مباراتين وديتين، خسر الأولى أمام منتخب شباب أوكرانيا بهدفين دون مقابل، وتلقى في المباراة الثانية الهزيمة أمام منتخب شباب أيرلندا بعد انتهائها قبل موعدها بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، وأقام معسكراً في تايلاند، ولعب مباراتين وديتين، تعادل في الأولى مع البحرين بدون أهداف، وحقق الفوز في الثانية على ميانمار بهدف دون رد.

من جانبه، أكد جراح العتيقي، مدير منتخب الكويت الأولمبي، أن القائمة الحالية المنتظمة في المعسكر الداخلي تعد قائمة نهائية، وتمنى العتيقي دعم ومساندة الجمهور للاعبين في التصفيات، لأن حضورها يعتبر من العوامل الأساسية في تحقيق النتائج المرجوة، معتبراً أن لاعبي الأولمبي يحدوهم الأمل في إحراز نتائج إيجابية، خصوصاً أنهم يعتبرون مستقبل اللعبة، مضيفاً أن تحقيق هذه الغاية يحتاج دعم الجماهير.

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