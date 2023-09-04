اكتمال عقد الفرق الـ 16 لتمهيدي أغلى الكؤوس

المصدر: متابعة - محمد فضل

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خطف فريق يونايتد اف سي بطاقة الصعود المؤهلة للتصفيات التمهيدية لمسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وذلك بعد أن أكمل الوافد الجديد لدوري الأولى يونايتد عدد الفرق الـ 16، التي تشارك في الدور التمهيدي للمسابقة الأغلى إثر فوزه بركلات الترجيح على غلف يونايتد بنتيجة 4 مقابل 3 بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي على وقع التعادل بنتيجة 2 مقابل 2 بعد مباراة مثيرة، استمرت لأكثر من 130 دقيقة وأحرز ثنائية يونايتد اف سي اللاعب بابي باكاري يونايتد في الدقيقتين 49، 125 لينصب نفسه نجماً للمباراة فيما أحرز هدفي غلف يونايتد كل من جاك شيلس، وريتشارد بينكيت، 62، 131.

موعد

وضرب يونايتد اف سي موعداً مع فريق سيتي ضمن مباريات التصفيات التمهيدية التي تنطلق 14 أكتوبر المقبل، وفي بقية المواجهات يلتقي دبا الحصن مع الرمس، والعربي مع التعاون، والحمرية مع جلف، والفجيرة مع دبا، والظفرة مع العروبة، ومسافي مع الجزيرة الحمراء، ومصفوت مع الذيد، وستلعب التصفيات بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة حيث يتأهل فريقان إلى دور الستة عشر من بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة وينضمان إلى الفرق الأربعة عشر من الأندية المحترفة.

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