الوصل يعود إلى التدريبات غداً بمعنويات عالية

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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يعود الفريق الأول للكرة بنادي الوصل، إلى التدريبات بملعب النادي في استاد زعبيل مساء غد، بعدما حصل اللاعبون على راحة قصيرة لمدة 4 أيام، عقب الفوز الكبير على ضيفه حتا بسبعة أهداف نظيفة، ضمن ذهاب الدور الأول من كأس مصرف أبوظبي الإسلامي للمحترفين.

وينتظم في التدريبات، جميع اللاعبين باستثناء الدوليين الخمسة الذين تم استدعاؤهم إلى صفوف المنتخب الوطني الأول، وهم عبدالرحمن صالح، علي سالمين، فابيو دي ليما، كايو كانيدو وعلي صالح، فيما لا يزال جماهير ولاعبو الوصل، يعيشون احتفالية الفوز التاريخي الكبير على حتا، وبمعنويات عالية تسود صفوف الفريق قبل لقاء مضيفه حتا يوم 15 سبتمبر الجاري، على ملعب استاد حمدان بن راشد آل مكتوم، في إياب الدور الأول لكأس المحترفين.

وتجدر الإشارة إلى أن فوز الوصل بسباعية نظيفة على حتا، هو الأكبر في تاريخ بطولة كأس المحترفين، ليزيد عدد أرقامه القياسية التاريخية في الكرة الإماراتية، ومنها تحقيقه أكبر فوز في تاريخ الدوري، وكان على فريق رأس الخيمة بنتيجة 10 - 1، وصاحب أكبر فوز لفريق إماراتي في البطولة الآسيوية للأندية بنظامها القديم، بفوزه على وهيب الباكستاني 10 - 0 في بطولة آسيا 1993.

كما يتشارك الوصل مع شباب الأهلي، تحقيق الفوز الأكبر في تاريخ الدوري منذ تطبيق الاحتراف موسم 2008 - 2009، عندما فاز على دبا الفجيرة 8 - 0 في دوري موسم 2016 - 2017، وسبقه شباب الأهلي بالفوز على عجمان بالنتيجة ذاتها موسم 2010 - 2011.

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