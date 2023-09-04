يوسف نياكاتي ينافس رونالدو آسيوياً في استفتاء أغسطس

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

رشح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، المالي يوسف نياكاتي مهاجم بني ياس، للمنافسة في استفتاء لاعب شهر أغسطس الماضي، في منطقة غرب آسيا، مع كل من كريستيانو رونالدو مهاجم النصر السعودي، وعبدالرزاق حمدالله مهاجم الاتحاد السعودي، وروبرتو فيرمينيو لاعب الأهلي السعودي، وياسين براهيمي لاعب الغرافة القطري، وأنس العوضات لاعب الوحدات الأردني، وحمزة عيسى لاعب ثقافي طولكرم الفلسطيني، والحاج مالك لاعب الأنصار اللبناني.

وأوضح الاتحاد القاري سبب ترشيحه لنياكاتي، هو بروز المهاجم المالي خلال الشهر الماضي، حينما تصدر ترتيب هدافي الدوري مناصفة مع علي مبخوت لاعب الجزيرة ولكل منهما 3 أهداف، حيث سجل اللاعب هدفاً في شباك العين خلال الجولة الأولى، وهدفين في مرمى النصر في الجولة الثانية من دوري أدنوك للمحترفين، ليكون من بين أبرز اللاعبين الذين ظهروا مع انطلاق البطولة.

يذكر أن فكرة هذا الاستفتاء الشهري، تقوم على فتح باب التصويت أمام الجماهير لاختيار أفضل لاعب في منطقة غرب آسيا عن ذلك الشهر، بناء على العديد من المعايير، وأهمها دور اللاعب في التأثير على نتائج فريقه من خلال تسجيل وصناعة الأهداف وترتيب الفريق على صعيد المنافسة، بالإضافة إلى أهمية المباريات التي خاضها، ودوره مع منتخب بلاده في المباريات الدولية إن وجدت.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز