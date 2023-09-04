شباب الأهلي يبحث عن الودية الثانية

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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يستأنف الفريق الأول للكرة بنادي شباب الأهلي تدريباته على ملعبه في استاد راشد، اليوم، بعد فترة راحة طويلة حصل عليها اللاعبون لمدة أسبوع، وتحديداً منذ الفوز يوم 27 أغسطس الماضي على ضيفهم خورفكان 2 - 1، ضمن الجولة الثانية من دوري أدنوك للمحترفين.

ويبحث شباب الأهلي حالياً، عن طرف لمواجهته الودية الثانية المقررة 15 سبتمبر الجاري، بعد الاتفاق مع عجمان على المواجهة الودية الأولى المقررة الجمعة المقبل، خاصة وأن جميع أندية المحترفين، سيكون لديها يوما 14 و15 من الشهر الجاري، مواجهات إياب الدور الأول من كأس مصرف أبوظبي الإسلامي.

تجهيز

ومن المنتظر أن تكون المباراة أمام أحد أندية دوري الدرجة الأولى أو الثانية، بهدف تجهيز لاعبي شباب الأهلي، لعدم خوضهم أي مباريات رسمية منذ مواجهة خورفكان، وحتى عودة مسابقة دوري أدنوك للمحترفين إلى الحياة، بمواجهات الجولة الثالثة، والتي يلتقي فيها شباب الأهلي مع مضيفه البطائح، في موعد ينتظر أن تعلن عنه رابطة المحترفين الإماراتية قريباً.

ويذكر أن شباب الأهلي، خاض خلال الموسم الجاري، مواجهتين في تمهيدي دوري أبطال آسيا، وفاز في الأولى على الوحدات الأردني 3 - 0، وخسر من النصر السعودي 2 - 4، وودع البطولة مبكراً، ولعب أيضاً، مباراتين في دوري أدنوك للمحترفين، وحقق فيهما الفوز على عجمان 3 - 0، وعلى خورفكان 2 - 1.

ويتصدر «فرسان دبي»، جدول ترتيب الدوري برصيد 6 نقاط، وبفارق الأهداف عن العين والوصل، في المركزين الثاني والثالث بالترتيب، فيما جنبه نظام بطولة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، خوض الدور الأول، كونه بطلاً لدوري المحترفين في الموسم الماضي.

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