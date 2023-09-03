خريبين إلى رديف الوحدة

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

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قررت إدارة نادي الوحدة استبعاد السوري عمر خريبين، لاعب العنابي، من الفريق الأول لكرة القدم، والتدرب مع فريق تحت 21 سنة «الرديف»، وذلك بعد الاحتفالية التي قام بها عقب تسجيله الهدف الثالث في مباراة الوحدة والإمارات في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، التي أثارت الجدل واستياء إدارة النادي والجهازين الإداري والفني للفريق.

وأكد مصدر بنادي الوحدة أن قرار الاستبعاد من الفريق الأول جاء بعد التقرير الذي قدمه الجهاز الفني بقيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني للإدارة عقب المباراة، مشيراً إلى أن اللاعب سيخوض تدريباته مع فريق الرديف خلال الفترة المقبلة، وأنه من الصعب عودته إلى الفريق الأول في الوقت الحالي، علماً بأن اللاعب شارك في تدريبات الاستشفاء للفريق الأول في اليوم التالي للمباراة، قبل اتخاذ قرار استبعاده.

وتسببت احتفالية خريبين في توتر العلاقة بصورة أكبر بينه وبين النادي، خصوصاً وأن تصرفه أثار الجدل وعلامات الاستفهام، في الوقت الذي ستكشف الأيام المقبلة عن الموقف النهائي بخصوص اللاعب، وإن كان سيرحل عن قلعة العنابي في حال وصول عرض بانتقاله إلى نادٍ آخر، سواء بالبيع أو الإعارة أو انتهاء العلاقة بين الطرفين بشكل نهائي.

وقال المصدر إن خريبين خرج في الوقت الحالي من حسابات الفريق الأول، والنادي لا يمانع في بيعه أو إعارته، لافتاً إلى أن باب القيد للانتقالات الصيفية لم يغلق بعد، وكل شيء وارد بخصوص إمكانية التعاقد مع لاعب أجنبي آخر.

من ناحية أخرى، قرر بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول بالوحدة، منح اللاعبين راحة سلبية لمدة 4 أيام عقب الفوز الذي حققه العنابي، الأربعاء الماضي، على حساب الإمارات بثلاثية نظيفة في ذهاب كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، والذي وضع الفريق على أعتاب الدور ربع النهائي.

ويعود الفريق إلى تدريباته الأربعاء المقبل للبدء في التحضير لمباراة الإياب أمام الإمارات المقررة يوم 14 سبتمبر الجاري، وينتظر قرار موسيماني بخوض مباراة ودية خلال فترة التوقف استعداداً للمباراة، أو الاكتفاء بالتدريبات اليومية حتى موعد اللقاء.

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