«الأبيض» يواجه كوستاريكا ودياً في معسكره بكرواتيا

المصدر: (دبي - وام)

ت + ت - الحجم الطبيعي

توجهت بعثة منتخب الإمارات الوطني لكرة القدم، أمس، إلى مدينة زغرب الكرواتية لإقامة معسكر خارجي يستمر حتى 12 من الشهر الجاري. ويقام المعسكر في إطار برنامج إعداد المنتخب للمشاركة في الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات مونديال 2026 ونهائيات كأس آسيا 2027، والتي ستنطلق نوفمبر المقبل، حيث يلعب المنتخب في المجموعة الثامنة مع البحرين والفائزين من مباراتي اليمن مع سريلانكا، ونيبال مع لاوس. ومن المقرر أن يخوض الأبيض خلال معسكره مباراة ودية أمام كوستاريكا 12 سبتمبر الجاري.

واختار البرتغالي باولو بينتو مدرب الإمارات 28 لاعباً للمعسكر هم: خالد عيسى، خالد الهاشمي، بندر الأحبابي، يحيى نادر، أحمد برمان، حازم محمد (العين) علي خصيف، خليفة الحمادي، عبدالله العطاس، مبارك أحمد، عبدالله إدريس، عبدالله رمضان، علي مبخوت (الجزيرة) عبدالرحمن صالح، علي سالمين، فابيو دي ليما، كايو كانيدو، علي صالح (الوصل) وليد عباس، يحيى الغساني، محمد جمعة (شباب الأهلي) عادل الحوسني، خالد الظنحاني، ماجد راشد، محمد عبدالباسط، الحسن صالح (الشارقة) محمد الشامسي (الوحدة) .

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز