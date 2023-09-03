موسم كرة قدم الصالات ينطلق اليوم

المصدر: (الشارقة -ياسر قاسم)

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ينطلق في السابعة من مساء اليوم موسم كرة قدم الصالات وستكون ضربة بداية الموسم الجديد 2023 - 2024 بمواجهة تجمع الحمرية وضيفه البطائح في افتتاحية مباريات المجموعة الثانية التي تضم معهما اتحاد كلباء، فيما يلتقي في المباراة الثانية في التوقيت نفسه مليحة مع ضيفه خورفكان لحساب المجموعة الأولى، التي تضم معهما دبا الحصن، وتتواصل مباريات تمهيدي كأس الاتحاد الخميس المقبل بمواجهتي خورفكان ودبا الحصن، البطائح مع اتحاد كلباء وتختتم مباريات الدور التمهيدي 11 سبتمبر الجاري.

والجديد في مسابقات الموسم الخامس عشر لكرة قدم الصالات عدم مشاركة اللاعبين المقيمين ولا المحترفين الأجانب وتنحصر المشاركة على اللاعبين الإماراتيين واثنين من مواليد الدولة، أحدهما في الملعب والثاني على مقعد البدلاء، وضمت معظمها وجوهاً جديدة.

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