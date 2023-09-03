خالد الكعبي: توقف «الدوري» فرصة أمام شباب الأهلي للتصحيح

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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أكد خالد الكعبي إداري الفريق الأول للكرة بنادي شباب الأهلي، أن فترة التوقف الحالية لدوري أدنوك للمحترفين، فرصة أمام فريقه بقيادة المدرب الصربي ماركو نيكوليتش، للمزيد من تصحيح بعض الأخطاء التي ظهرت على أداء الفريق خلال الفترة الماضية، والتي لعب خلالها الفريق 4 مباريات رسمية، وحقق الفوز في 3 مباريات، وخسر مواجهة وحيدة، وكانت أمام مضيفه النصر السعودي بنتيجة 2 - 4، في الدور التمهيدي الثاني من دوري أبطال آسيا 2023 - 2024.

برنامج

ونوه الكعبي بأن شباب الأهلي بعد الخروج من البطولة الآسيوية، خضع لبرنامج عمل بدني وفني وإداري كبير للعودة بقوة، مع التركيز على المنافسة في المسابقات المحلية، ونجح بعدها في الفوز على ضيفه خورفكان بنتيجة 2 - 1، في الجولة الثانية من دوري أدنوك للمحترفين، وقبل لقاء النصر، تمكن الفريق من الفوز على ضيفه الوحدات الأردني بنتيجة 3 - 0، في الدور التمهيدي الأول للبطولة القارية، وفاز على مضيفه عجمان بالنتيجة نفسها، في الجولة الافتتاحية لدوري أدنوك للمحترفين.

وشدد على أن معنويات لاعبي شباب الأهلي عالية، ولديهم طموح ودافع قوي للدفاع عن درع الدوري، الذي توجوا به الموسم الماضي، وفترة التوقف ستكون فرصة، سيتم استغلالها بالصورة المثلى، ليكون الفريق أكثر جاهزية للمنافسة بقوة على كل البطولات الرسمية هذا الموسم، خاصة مع اكتمال الصفوف، بعودة أفضل لاعب أجنبي الموسم الماضي، الأرجنتيني فيدريكو كارتابيا، ومشاركته الإيجابية لمدة 28 دقيقة في مباراة شباب الأهلي وخورفكان، وسيكون للاعب دور أكبر ومؤثر خلال المرحلة المقبلة، عندما تكتمل جاهزيته البدنية والفنية.

تأهل

وتجدر الإشارة إلى أن شباب الأهلي لا يبدأ كأس مصرف أبوظبي الإسلامي من الدور الأول، وتم تصعيده مباشرة إلى الدور الثمانية، كونه بطلاً لدوري أدنوك للمحترفين الموسم الماضي، ومعه الشارقة بطل كأس المحترفين الموسم الماضي أيضاً، ومن المقرر أن يلتقي «فرسان دبي» في الدور التالي مع الوصل، والذي بات قريباً للغاية من التأهل لهذا الدور، بعد فوزه الكاسح على ضيفه فريق حتا بسبعة أهداف نظيفة، الخميس الماضي، في مباراتهما ضمن الدور الأول لبطولة كأس المحترفين.

مواجهة

في حين، ينتظر شباب الأهلي، متصدر جدول ترتيب أندية دوري أدنوك للمحترفين برصيد 6 نقاط، وبفارق الأهداف عن العين والوصل في المركزين الثاني والثالث، الإعلان عن مواعيد مباريات الجولة الثالثة للمسابقة، من قبل رابطة المحترفين الإماراتية، والتي يحل فيها الفريق ضيفاً على فريق البطائح، صاحب المركز الرابع برصيد 4 نقاط، ومن المقرر أن يعود شباب الأهلي إلى التدريبات غداً الاثنين، بعد حصول لاعبيه على راحة طويلة، عقب لقاء خورفكان في الدوري، ويخوض الفريق مواجهة ودية أمام عجمان الجمعة المقبل، استعداداً لاستئناف الدوري، فيما يستعد عجمان للقاء مضيفه النصر يوم 14 الجاري في إياب الدور الأول من كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، بعد نهاية لقاء الذهاب في استاد راشد بن سعيد بالتعادل 2-2، وستكون مواجهة عجمان، الودية الأولى لـ «فرسان دبي»، ضمن مباراتين أعلن عنهما المدرب نيكوليتش، عن خوضهما خلال فترة التوقف الحالية، وستكون الثانية يوم 15 من الشهر ذاته، مع العلم أن الفريقين سبق والتقيا في الجولة الأولى من دوري أدنوك للمحترفين، وحقق شباب الأهلي الفوز بنتيجة 3 - 0، على ملعب استاد راشد بن سعيد.

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