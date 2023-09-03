دبي تجهز «الأزرق» الكويتي للتصفيات الآسيوية

المصدر: الكويت ـ أحمد عبداللطيف

ت + ت - الحجم الطبيعي

باشر منتخب الكويت الأول لكرة القدم تدريباته على ملعب نادي شرطة دبي ضمن برنامج إعداده لخوض التصفيات المؤهلة إلى مونديال 2026 وكأس آسيا 2027، حيث سيقيم معسكره في «دانة الدنيا» حتى 12 الجاري، ويتضمن المعسكر إقامة وديتين أمام نظيره البحريني وقيرغيزستان يومي 7 و11 سبتمبر الجاري، بعدما وضعته القرعة في المجموعة الأولى إلى جانب قطر والهند والفائز من منغوليا وأفغانستان.

من جانبه، أكد عبدالرحمن الموسى مدير منتخب الكويت على أن البرتغالي روي بينتو المدير الفني للمنتخب، اختار 25 لاعباً للقائمة التي وصلت دبي لإقامة المعسكر التدريبي وهم: سليمان عبدالغفور، وعبدالرحمن المجدلي، وسعود الجناعي وحسن حمدان، وخالد إبراهيم، وحمد الحربي، وفهد الهاجري، وعبدالله عمار، ومشاري غنام، وحمد القلاف، ورضا هاني، وسلطان العنزي، وأحمد الظفيري، وفواز عايض، وناصر لافي، وعلي خلف، وطلال الأنصاري، وبدر طارق، وعبدالله الفهد، عذبي شهاب، وأحمد الزنكي، ومحمد دحام، وعيد الرشيدي، وشبيب الخالدي، وفيصل زايد، متمنياً أن يحقق المعسكر الأهداف المرجوة، وسيغيب عن صفوف «الأزرق» مبارك الفنيني للإصابة التي تعرض لها أخيراً.

من جهته، أعلن هايف الديحاني نائب رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم للشؤون الفنية توقف منافسات دوري زين بدرجتيه الممتازة والأولى، بعد نهاية الجولة الثانية، على أن يحدد موعد استئناف المسابقتين في وقت لاحق، وقال: من الصعب استئناف مسابقتي «الممتاز» و«الأولى» مع نهاية فترة التوقف «أيام الفيفا» 12 سبتمبر الجاري، وذلك لارتباط المنتخب الأولمبي بالمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية المقررة في مدينة هانجتشو الصينية والتي ستنطلق 19 سبتمبر الجاري.

وأضاف قائلاً: مجلس إدارة الاتحاد وبتوصية من اللجنة التنفيذية قرر إيقاف الدوري بدرجتيه لحين الانتهاء من المشاركة في الأسياد، وذلك لإتاحة الفرصة للجهاز الفني والإداري واللاعبين الاستعداد بالشكل المطلوب للدورة الآسيوية، بعدما وضعته القرعة في المجموعة الخامسة والتي تضم إلى جانبه منتخبات كوريا الجنوبية والبحرين وتايلاند.

بينما أبدى الصربي بونياك مدرب الفريق الأول بنادي الكويت قلقه من تأثيرات فترة التوقف التي ستحدث لمسابقة الدوري الممتاز، وقال: التوقف الدولي ليس جيداً في توقيته بعد مباراتين من البداية، خاصة وأن جميع الفرق كان لديها الطاقة والحماس، وبالنسبة لنا سنرى ما يمكننا فعله خلال فترة التوقف حتى نحافظ على مستوى اللاعبين الفني والبدني.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز