سـيفيري يلتحق بمنتخب بلاده بعد استدعائه

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

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غادر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بني ياس، الألباني تاولانت سيفيري، العاصمة أبوظبي، مساء أول من أمس، عقب مباراة بني ياس والجزيرة في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي للانضمام لمنتخب بلاده خلال فترة التوقف الحالية.

وتلقى سيفيري خطاب استدعاء للانضمام لمنتخب ألبانيا الذي يخوض مواجهتين أمام منتخبي تشيك وبولندا يومي 7 و10 سبتمبر الجاري، ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم أوروبا التي تقام في ألمانيا العام المقبل. وبدأ لاعب بني ياس مسيرته الدولية مع منتخب ألبانيا عام 2019 وخاض معه 13 مباراة دولية وسجل هدفاً.

وانضم تاولانت سيفيري سوليمانوف إلى بني ياس مطلع الموسم الجاري لمدة موسم على سبيل الإعارة مع خيار الشراء قادماً من نادي فورسكلا بولتافا الأوكراني، وظهر بشكل جيد مع السماوي وسجل هدفاً في مرمى النصر في الدوري، وهدفاً في الجزيرة في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي.

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