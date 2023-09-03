عبدالعزيز العنبري: مباراتنا أمام كلباء لن تكون سهلة

المصدر: خورفكان ـ محمد فضل

ت + ت - الحجم الطبيعي

توقع عبدالعزيز العنبري مدرب خورفكان، أن تكون مباراة الرد أمام كلباء ضمن مسابقة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي صعبة، لافتاً إلى أن الحظوظ تبدو متساوية بعد نهاية مواجهة الذهاب على وقع التعادل الإيجابي بين الفريقين 1-1 في لقاء الذهاب، ووصف العنبري تعادل «النسور» و«النمور» بالمنصف لكل فريق وذلك من واقع أداء الفريقين خلال المباراة.

جاهزية

وقال: لم أتوقع أن تهتز شباك الفريق مبكراً، وتحديداً عند الدقيقة الثالثة لكن لاعبي خورفكان عادوا قبيل نهاية الشوط الأول وتمكنوا من إدراك التعادل، وتمنى العنبري أن يكون فريقه في قمة الجاهزية للقاء منتصف الشهر الجاري بملعب كلباء.

يذكر أن خورفكان خاض مباراتين ضمن مسابقة دوري المحترفين، فاز على حتا بنتيجة 2 - 1 وخسر بذات النتيجة أمام شباب الأهلي في وقت تعادل فيه بهدف أمام كلباء ضمن إياب تمهيدي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز