مباراة فاصلة بين «غلف» و«يونايتد» اليوم

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

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تقام في السادسة إلا عشر دقائق من مساء اليوم المباراة الفاصلة المؤهلة للتصفيات التمهيدية من مسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة بالنسبة إلى فرق دوري الدرجة الأولى، التي تجمع فريقي غلف يونايتد ويونايتد اف سي الصاعدان حديثاً من دوري الدرجة الثانية إلى دوري الأولى، وتقرر أن تجرى المباراة على ملعب شباب الأهلي في العوير، ولجأت لجنة المسابقات لإقامة هذه المباراة باعتبار أن عدد فرق دوري الدرجة الأولى «فردي» 17 نادياً.

وكانت القرعة التي أجريت قبل أيام قد أسفرت عن مواجهات تجمع الفريق المتأهل من مباراة غلف ويونايتد ضد سيتي .

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