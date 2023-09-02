مدرب كلباء يدعو إلى تنسيق أفضل بين «المنتخب» والأندية

المصدر: خورفكان – محمد فضل

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دعا الإيراني فرهاد مجيدي، مدرب كلباء، إلى تنسيق أفضل بين برنامج معسكرات المنتخبات الوطنية الخارجية والأندية؛ حتى لا تؤثر سلباً على لاعبي الأندية، وفريقه تحديداً، على حد تعبيره، لافتاً إلى أن معسكر منتخبنا الوطني الذي سبق انطلاقة الدوري بأيام في النمسا أثر على إعداد الثنائي عبدالسلام محمد وأحمد عامر، لاعبي كلباء، حيث لم يخوضا أي مباراة طوال فترة المعسكر، لينعكس ذلك على أدائهما خلال مباريات الدوري، وذلك نسبة لافتقادهم حساسية المباريات، خصوصاً اللاعب عبدالسلام محمد، الغائب لفترة عن اللعب التنافسي؛ ولذلك قمت باستبداله خلال مباراة الشارقة في الجولة الأولى من مسابقة دوري أدنوك للمحترفين، وسبب لنا ذلك مشاكل عديدة.

وقال: المنتخب الوطني يظل الهم الأول، لكن الأفضل أن يتم التخطيط بشكل أفضل حتى لا تعاني الأندية خلال مباريات الدوري. وتابع: أنا لم أخلق أعذاراً للاعبين، ولكن عندما يكون التخطيط بشكل أفضل يجعل الأمور تسير على ما يرام.

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