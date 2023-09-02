«الصقور» يبحث عن صفقات جديدة قبل إغلاق «الميركاتو»

المصدر: رأس الخيمة - أحمد عيسى

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يبحث نادي الإمارات عن تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم «الصقور» بعدد من الصفقات، قبل إغلاق سوق الانتقالات الصيفية الحالي المحدد له 23 سبتمبر الجاري، من أجل تحقيق أفضل النتائج في دوري المحترفين، الذي عاد إليه في الموسم الحالي بعد تجربته الموسم الماضي بدوري «الهواة».

وظهر «الصقور» بمستوى جيد في مباراتي الدوري أمام الوصل والتي خسرها بهدف، وفي الجولة الثانية أمام عجمان التي انتهت بالتعادل الإيجابي 4-4 في واحدة من أقوى مواجهات البطولة حتى الآن وأكثرها أهدافاً، الشيء الذي رفع الروح المعنوية وسط أسرة النادي وأكد مقدرة الفريق على إنجاز مهمة البقاء التي يلعب من أجلها مع حاجته إلى بعض الدعم حتى يظهر بمستوى أفضل ويتمكن من حصد النقاط.

وبجانب تميز المستوى الفني، فإن الحضور الجماهيري الكبير الذي شهدته مباراة عجمان الأولى للفريق على ملعبه في هذا الموسم، أسهم في رفع الروح المعنوية وسط مجلس الإدارة وشجعه على ضرورة تعزيز صفوف الفريق بعناصر جديدة لضمان مواصلة الحشد الجماهيري.

شروط

وحسب المصادر فإن النادي وضع بعض الشروط لتعاقدات جديدة، منها أن يكون اللاعب قادراً على الانضمام للتشكيلة الأساسية، حتى يشكل الإضافة الفنية المطلوبة مع صناعة الفارق، وأشارت الأنباء إلى إمكانية التعاقد مع مهاجم أجنبي بعد أن كشفت المباريات السابقة، في الدوري وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي أمام الوحدة التي خسرها الصقور بثلاثية دون رد، حاجة الفريق إلى مهاجم «سوبر» يترجم جهود وتألق الإسباني المخضرم أندريس إنييستا في صناعة اللعب إلى أهداف بجانب إسماعيل الحمادي، الذي تألق بشكل لافت مع الفريق في المباريات الثلاث السابقة.

وتحركت إدارة الإمارات خلال الأيام السابقة في عدة اتجاهات لإبرام صفقات مميزة، منها طلب إعارة أحد اللاعبين من أندية دوري المحترفين، مع وجود ترشيحات بالتعاقد مع عامر عبدالرحمن ومحمد عبدالرحمن لاعبي المنتخب الوطني سابقاً، واللذين ارتديا شعار عدد من أندية المقدمة، وكانت الإدارة قد دخلت في مفاوضات جادة مع سبستيان تيغالي لكنه فضل الانضمام إلى الشارقة في اللحظات الأخيرة.

تميز

من جانبه أكد محمد الجالبوت ثقته في جميع عناصر الفريق الحاليين، وقال إن كشوفات الصقور تضم مجموعة من اللاعبين المميزين، وأنه حال وجود لاعب يقدم الإضافة فإنه سيكون مرحباً به، واعتبر الجالبوت أن الوقت مبكر للحكم على فريقه، ذاكراً أن الموسم ما زال في بداياته وأنهم في حاجة إلى خوض عدد من المباريات حتى يتم تقييم الفريق بشكل مناسب.

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