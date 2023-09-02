دي بور: الجزيرة لن يقبل بتكرار سيناريو بني ياس

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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وصف الهولندي فرانك دي بور نتيجة التعادل 2-2، التي انتهت بها مباراة فريقه مع بني ياس، مساء أول من أمس، في ذهاب الدور الأول من كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، بـ«المحبطة»، مؤكداً أن الفريق فشل في الحفاظ على تقدمه بهدفين بسبب أخطاء فردية .

وقال : «لا يمكن أن نقبل بتكرار هذا السيناريو في المستقبل، أتفهم أننا في بداية الموسم، واللاعبون ما زالوا في طور الانسجام، اعتمدنا على شباب صغار ».

وأضاف تعليقاً على معاناة الفريق في ترجمة السيطرة والاستحواذ إلى فرص وأهداف: «بالتأكيد يجب علينا التحسن في هذا الجانب، ومحاولة خلق عددية وكثافة أكبر داخل منطقة جزاء المنافسين».

وأكد أن النتيجة رغم أنها مخيبة، لكنها إيجابية بحسابات الذهاب والإياب، مشيراً إلى أن بني ياس أثبت أنه فريق خطيرة ، وبالتالي نحن مطالبون بأن نكون في حالة أفضل في مباراة الإياب. من جهته أكد السلوفيني داركو ميلانيتش، مدرب بني ياس، إيمانه بقدره فريقه على التأهل إلى ربع النهائي، وأن الأمل لا يزال قائماً، معرباً عن ارتياحه لنتيجة التعادل أمام فريق صعب مثل الجزيرة.

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