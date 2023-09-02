20 حكماً يجتازون اختبار اللياقة البدنية

المصدر: دبي- العوضي النمر

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اجتاز الحكم الدولي الدكتور عمار الجنيبي و19 حكماً من مختلف الدرجات اختبار اللياقة البدنية الذي أقامته لجنة قضاة الملاعب في اتحاد الكرة، أول من أمس، بإشراف مشرف اللياقة البدنية حسن عبدالله.

وخضع للاختبارات قضاة الملاعب الذين لم يتمكنوا من تأديتها الاختبار خلال معسكر الإعداد الذي أقيم في العاصمة المغربية الرباط الشهر الماضي، لأسباب متعددة.

يذكر أن عمار الجنيبي غاب عن إدارة مباريات أول جولتين في دوري أدنوك والجولة الأولى لكأس مصرف أبوظبي الإسلامي بسبب عدم إجراء الاختبارات.

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