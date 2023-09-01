محمد الحتاوي مراقباً لمباريات تصفيات كأس آسيا تحت 23 عاماً

المصدر: البيان

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كلف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم المراقب الدولي الدكتور محمد الحتاوي لمراقبة مباريات " المجموعة العاشرة" ضمن تصفيات كأس آسيا تحت 23 عاما 2024 في الفترة من 4 إلى 12 سبتمبر الحالي في مدينة أبها السعودية، حيث تضمن المجموعة العاشرة كل من منتخب السعودية حامل اللقب (البلد المستضيف)، لبنان، كمبوديا، منغوليا. في حين جاء منتخب أوزبكستان وصيف حامل اللقب في المجموعة الخامسة بمواجهة إيران وهونغ كونغ الصين وأفغانستان.

ويشارك في تصفيات هذه النسخة السادسة 43 منتخباً، وجرى تقسيم المنتخبات المشاركة إلى 11 مجموعة، وبحيث تضم 10 مجموعات أربعة منتخبات، في حين تتضمن المجموعة الأخيرة ثلاثة منتخبات.

وجمعت المجموعة الأولى ثلاثة منتخبات من منطقة غرب آسيا هي الأردن المضيف وسوريا وعمان إلى جانب بروناي، في حين تجمع المجموعة الرابعة منتخبين من منطقة الغرب وهما البحرين وفلسطين بمواجهة اليابان وباكستان، وتضم المجموعة السادسة منتخبي العراق والكويت من منطقة الغرب إلى جانب تيمور الشرقية وماكاو.

وتقام منافسات التصفيات بنظام الدوري المجزأ بالتجمع من جولة واحدة، و يتأهل إلى النهائيات صاحب المركز الأول في كل مجموعة إلى جانب أفضل أربعة منتخبات حاصلة على المركز الثاني، لتنضم إلى منتخب قطر المضيف.

و كان الحتاوي أخيرا مراقبا لمباريات مباريات خليجي 25 و التي أقيمت في مدينة البصرة في الفترة ما بين 6 إلى 19 يناير 2023 بمشاركة ثمانية منتخبات، و التي انتهت بتتويج العراق بطلا ًلهذه النسخة.

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