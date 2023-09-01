"أبو ظبي الرياضي" ينظم برنامج معايشة للمدربين في إسبانيا

المصدر: وام

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نظم مجلس أبوظبي الرياضي، بالتعاون مع وكالة "تو ايليفن" للرياضة والتسويق، برنامج معايشة لـ4 مدربين من أندية أبوظبي في أكاديمية نادي كورنيّا الإسبانية، خلال الفترة من 30 يوليو إلى 31 أغسطس الماضيين.

وتأتي تجربة المعايشة ضمن برنامج "ذا كوتش"، لإعداد قاعدة تدريبية جديدة، ضمن مبادرات مجلس أبوظبي الرياضي الطموحة لتمكين الكوادر التدريبية في الإمارة، وتأهيلهم للحصول على الرخص والشهادات المعتمدة، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.

ومثّل المدرب عبد الله ابراهيم الحمادي، نادي الظفرة، والمدرب عبد الله بلال النوبي، الوحدة، والمدرب عادل عبد الله باسليمان، بني ياس، والمدرب سامي رمضان الراشدي، العين.

واشتملت فترة المعايشة على محاضرات نظرية وتدريبات عملية بمشاركة مدربين من مختلف أنحاء العالم.

وقال طلال الهاشمي، المدير التنفيذي لقطاع التطوير الرياضي في مجلس أبوظبي الرياضي: "نسعى من خلال برنامج "ذا كوتش" لتطوير المنظومة الفنية في أندية أبوظبي، ورفدها بالتجارب الاحترافية التي تسهم في تطوير مهارات كوادرنا التدريبية".

وأضاف: "تأتي المعايشة ضمن خطط مجلس أبوظبي الرياضي المتواصلة لتطوير الكوادر التدريبية وتعزيز قاعدة العمل الاحترافي في أنديتنا وأكاديمياتنا، انطلاقا من حرصنا على تقديم وتبني المبادرات الهادفة إلى تحقيق المزيد من المكتسبات لرياضة أبوظبي والإسهام في رفع مستويات أداء الكوادر التدريبية".

واختتم: "سعداء بنتائج برنامج المعايشة الذي أقيم في أحد أهم أكاديميات كرة القدم في أوروبا، ونتطلع للتعاون مع مختلف الجهات المعنية في المزيد من البرامج التطويرية للمدربين في الألعاب الأخرى".

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