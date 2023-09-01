28 لاعباً في تجمّع «الأبيض» بدبي اليوم

المصدر: دبي- العوضي النمر

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يتجمع منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم مساء اليوم في دبي، استعداداً للسفر مساء يوم غدٍ لمعسكر الإعداد الخارجي الذي يقام في كرواتيا ويستمر حتى 13 سبتمبر الجاري، في إطار استعدادات «الأبيض» للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس آسيا 2027 ومونديال 2026، التي تنطلق في نوفمبر المقبل، بعد أن أوقعت القرعة منتخبنا في المجموعة الثامنة التي تضم البحرين والفائز من مباراتي اليمن وسريلانكا، بالإضافة إلى الفائز من لقاء نيبال ولاوس.

وتضم بعثة الأبيض التي تغادر لمعسكر كرواتيا 28 لاعباً هم: خالد عيسى، عادل الحوسني، علي خصيف، محمد الشامسي لحراسة المرمى، وليد عباس، خالد الهاشمي، خليفة الحمادي، عبد الله العطاس، بندر الأحبابي، خالد الضنحاني، مبارك أحمد مبارك، عبد الرحمن صالح، عبد الله إدريس، راشد مهير، علي سالمين، يحيى نادر، أحمد برمان، حازم محمد، ماجد راشد، عبدالله رمضان، محمد عبد الباسط، يحيى الغساني، محمد جمعة عبيد، فابيو دي ليما، كايو كانيدو، علي صالح، علي مبخوت، زايد العامري.

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