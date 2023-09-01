الوصل يقسو على حتا بسباعية في كأس المحترفين

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

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حقق الوصل فوزاً كبيراً على ضيفه حتا بسباعية نظيفة، في مباراتهما على ملعب استاد زعبيل، مساء أمس، في ذهاب الدور الأول من كأس مصرف أبوظبي الإسلامي (المحترفين)، ووضع الوصل بهذا الفوز الكبير، قدمه في ربع نهائي الكأس، بعدما سهّل من مهمته في لقاء العودة المقرر يوم 15 سبتمبر الجاري.

وسجل أهداف الوصل السبعة كل من علي صالح في الدقيقة 7، وكايو في الدقيقة 9، وفابيو دي ليما هدفين في الدقيقتين 52 و80، ونيكولاس خيمينز في الدقيقة 82، وأداما ديالو هدفين في الدقيقتين 85 و88. وتعادل بني ياس والجزيرة 2-2، ليتأجل حسم المتأهل إلى ربع النهائي إلى لقاء الإياب. تقدم الجزيرة أولاً عن طريق مدافعه فيرناندو لوكاس في الدقيقة21.

وأضاف عمر تراوري الهدف الثاني للضيوف في الدقيقة 26. وقلص الألباني تاولانت سيفيري النتيجة لأصحاب الأرض 32. ونجح فيكتور في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 39.

وأجل خورفكان وضيفه كلباء حسم بطاقة الصعود إلى دور ربع النهائي عقب التعادل الإيجابي بهدف، تقدم كلباء بالهدف الأول عبر اللاعب حبيب الفردان في الدقيقة 5 وعدل للنسور لورينسي في الدقيقة 45 + 4.

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