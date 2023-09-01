تصريحات مدرب البطائح تثير الجدل

المصدر: دبي-علي الظاهري

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أثارت تصريحات الروماني ميريل رادوي مدرب البطائح الجدل بعد الخسارة من العين بخمسة أهداف مقابل لا شيء في مباراة الذهاب ضمن منافسات الجولة الأولى لكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وأبدى رادوي استياءه من الهزيمة القاسية خلال المؤتمر الصحفي قائلاً: كان الأفضل لنا البقاء في الفندق وعدم خوض المباراة للخروج بأقل الخسائر بنتيجة 0-3 حسب الأنظمة واللوائح المتعارف عليها بدلاً من تكبد المشقة والهزيمة بهذه النتيجة.

ووصف رادوي المباراة بأنها بمثابة درس لفريقه البطائح وأضاف إنه توقع صعوبة المباراة أمام العين لكن لم يتوقع الخروج بهذه النتيجة القاسية التي تعتبر درساً يجب التعلم منه، موضحاً أن البطائح لم يكن جاهزاً للدفاع والهجوم ولم يتم تطبيق الخطة بحذافيرها في الملعب حيث استفاد المنافس من التمريرات الطويلة إضافة إلى الاستحواذ غير المثالي للكرة في الملعب.

نتيجة مفاجئة

وأشار رادوي إلى أن النتيجة تعتبر مفاجئة له وقال: بكل صراحة نحن لم نلعب أمام العين، عانى فريقي من سوء التنظيم في الدفاع وعدم بناء الهجمات إلى جانب تقديمه الهدايا للمنافس، وفي جميع الأحوال أنا أتحمل المسؤولية لأنني من اختار تشكيلة اللاعبين الأساسية وكذلك البدلاء للمباراة إضافة إلى اختياري لبرنامج التدريب قبل المباراة.

وأبدى رادوي استغرابه من سيناريو المباراة لأن المشهد جاء بخلاف ما تم تجهيزه قبل اللقاء مما أدى إلى ترك مساحات اللعب أمام المنافس، وسيتم الوقوف على جميع الأخطاء لمعالجتها ومعرفة الأسباب التي أدت إلى الخروج بهذه النتيجة بعد عدم القدرة على الاستحواذ على الكرة أو المحافظة عليها، مشيراً إلى أنه لا يريد لوم اللاعبين بصفته المسؤول الأول عن المباراة لكن على اللاعبين أيضاً الشعور بالخجل والندم.

مباراة مهمة

ونوه رادوي إلى أن مباراة الإياب المقبلة أمام العين تعتبر الأهم بالنسبة له يوم 14 سبتمبر المقبل على استاد هزاع بن زايد للظهور بصورة مختلفة رغم أن الفريق فقد الفرصة في التأهل بمسابقة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي لأنه من غير المنطقي أن يفوز البطائح على العين في ملعبه بنتيجة أكبر نتيجة الذهاب لكن بإمكان «الراقي» أن يقاتل على إحدى بطولات الكأس في الموسم.

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