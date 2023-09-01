مدرب الوحدة سعيد بعودة جوانكا وخريبين

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

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أعرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة، عن سعادته بعودة الثنائي الأرجنتيني كريستيان جوانكا والسوري عمر خريبين، بعدما سجل الأول هدفاً وصنع آخر، في أول مباراة محلية له مع الفريق عقب انتهاء إيقافه المرحل من الموسم الماضي مع فريقه السابق الشباب السعودي، وسجل الثاني هدف فوز الوحدة على الإمارات بثلاثية نظيفة في ذهاب الدور الأول من بطولة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي.

واقترب الوحدة من التأهل إلى الدور ربع النهائي بعد الفوز المريح الذي حققه الفريق في مستهل مشواره بالبطولة، إذ يقام لقاء الإياب 14 سبتمبر الجاري على ملعب الإمارات برأس الخيمة.

تأثير

وقال موسيماني في تصريحاته عقب الفوز: «بالطبع سعيد بعودة جوانكا وخريبين والمستوى الجيد الذي ظهرا عليه، وننتظر عودة بقية المصابين طحنون الزعابي وعبدالله حمد، خصوصاً أن الفريق يمتلك لاعبين بجودة عالية». وأضاف: «قدمنا وجهين مغايرين خلال شوطي اللقاء، حيث وجدنا صعوبة في الشوط الأول، ولكن لعبنا بشكل جماعي في الشوط الثاني، وتحسن الأداء كثيراً بدخول إسماعيل مطر الذي ظهر التناغم بينه وبين جوانكا، كما صنعت التبديلات الفارق وأسهم البديلان سالم السومحي ومانع عايض في صنع هدفين». وأبدى موسيماني ارتياحه بخروج الفريق للمرة الأولى بشباك نظيفة هذا الموسم.

من جانبه، أكد محمد جلبوت مدرب الإمارات، أن فريقه افتقد التركيز في الدقائق العشر الأخيرة من المباراة ما تسبب في الخسارة بثلاثية، مشيراً إلى أن فريقه استطاع مجاراة الوحدة في الشوط الأول. وكشف جلبوت عن سبب استبداله النجم الإسباني أندريس إنييستا بين شوطي اللقاء، موضحاً أن اللاعب لم يعان من أي إصابة ولكن تبديله جاء بسبب شعوره بالإرهاق.

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