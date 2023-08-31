خورفكان وكلباء يتعادلان ويؤجلان بطاقة الحسم لجولة الإياب

المصدر: خورفكان – محمد فضل ، تصوير زيشان احمد

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أجل خورفكان وضيفه كلباء حسم بطاقة الصعود الى دور ربع النهائي من مسابقة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي " ADIB" إلى جولة الإياب التي تقام يوم 15 سبتمبر بملعب النمور في كلباء وذلك عقب نهاية مباراة الفريقين على اثر التعادل الإيجابي بهدف، تقدم كلباء بالهدف الأول عبر اللاعب حبيب الفردان في الدقيقة 5 وعدل للنسور لورينسي في الدقيقة 45+4.

ولم يحتج الفريق الضيف إلى وقت طويل لزيارة مرمى خورفكان ليتقدم له القائد حبيب الفردان بالهدف الأول بعد أن استغل اللاعب إحدى الفرص المرتدة من الدفاع مسدداً كرة خدعت الحارس أحمد ديدا وعانقت الشباك في الدقيقة الخامسة، وانتظر خورفكان حتى الوقت بدل الضائع المقدر بنحو أربع دقائق ليتمكن لورينسي من إدراك التعادل بطريقة رائعة عبر كرة تعامل معها بيسراه على الطائر وترجمها في مرمى حارس كلباء حمد المنصوري الذي حاول صدها لكن الكرة غالطته وولجت المرمى في الدقيقة 45+4 .

وخلال شوط المباراة الثاني ارتفع إيقاع اللعب من جانب الفريقين مع تحركات أكثر للاعبي كلباء مع اعتماد خورفكان على المرتدات التي لم تخل من خطورة والتي كاد من إحداها لورينسي أن يضيف هدفاً ثانياً لولا براعة الحارس الشاب حمد المنصوري الذي أنقذ مرمى فريقه من هدف محقق عند الدقيقة 78 ، لتنتهي المباراة بتعادل بهدف لكل فريق بهدف.

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