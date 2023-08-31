كأس مصرف أبوظبي الإسلامي: تعادل بني ياس والجزيرة 2-2

المصدر: أبوظبي – محمد صادق، تصوير – سيف الكعبي

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تعادل بني ياس والجزيرة 2-2 مساء اليوم الخميس على استاد السماوي بالشامخة في ذهاب الدور الأول من كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، ليتأجل حسم المتأهل إلى ربع النهائي إلى لقاء الإياب.

جاءت الأهداف الأربعة في شوط المباراة الأول الذي شهد أداء فنياً أفضل من الشوط الثاني بعد تراجع أداء الفريقين على المستوى الهجومي.

تقدم الجزيرة أولاً عن طريق مدافعه فيرناندو لوكاس بتسديدة قوية من خارج المنطقة على يمين حارس بني ياس في الدقيقة 21.

وأضاف عمر تراوري الهدف الثاني للضيوف في الدقيقة 26 بعدما وصلته الكرة من عبد الله رمضان سددها مباشرة في الشباك.

وقلص الألباني تاولانت سيفيري النتيجة لأصحاب الأرض من هجمة منظمة في الدقيقة 32.

ونجح الظهير الأيسر جواو فيكتور في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 39 بعدما سدد الكرة من فوق الحارس مستغلاً خطأ من دفاع الجزيرة.

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