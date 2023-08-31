العين والوحدة يتألقان وعجمان والنصر «حبايب»

المصدر: دبي- البيان

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وضع فريق العين قدماً في ربع نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي بعد فوزه العريض على حساب مضيفه البطائح بخمسة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات جولة الذهاب على استاد خالد بن محمد في الشارقة. أحرز أهداف «الزعيم» كوامي، سلطان الشامسي، عمير أتزيلي، جوسنا لولندو «هدفان».

كما قطع الوحدة خطوة كبيرة نحو التأهل إلى الدور ذاته بعد فوزه على الإمارات 3 - 0، على استاد آل نهيان، أحرز للوحدة لوكاس بيمنتا، وكريستيان، وعمر خريبين.

وفي المباراة الأخيرة، تعادل عجمان والنصر 2-2 في المباراة التي جرت بينهما باستاد راشد بن سعيد. أحرز للنصر حمدان الكمالي ومانولو غابياديني، وأحرز لعجمان وليد أزارو، علي مدن من ركلة جزاء.

على جانب آخر، تستكمل اليوم بقية مباريات جولة الذهاب في الدور الأول لكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، بثلاث مباريات، حيث يلتقي في المباراة الأولى الوصل وضيفه حتا، على ملعب استاد زعبيل، في تمام الساعة السادسة من مساء اليوم، كما يستضيف بني ياس على ملعبه بالشامخة، الجزيرة، وفي اللقاء الأخير يستضيف ملعب صقر بن محمد القاسمي في خورفكان عند الثامنة والنصف مساءً، لقاء خورفكان وكلباء.

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