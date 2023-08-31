«الأبيض الشاب» إلى معسكر سلوفينيا

المصدر: (دبي - البيان)

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غادر إلى سلوفينيا، أمس، منتخب الشباب تحت 20 عاماً، لإقامة معسكر للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات آسيا 2024. وسافر 27 لاعباً: راشد سيف، سيف خالد (الإمارات) يوسف المرزوقي (الجزيرة) سيف الكعبي، عبدالرحمن يوسف، عبدالله زعل (الشارقة) جمعة الفلاسي، عبدالله حسن، عبدالعزيز علي، علي الصفار، غيث بدر، محمد المنصوري (شباب الأهلي) عبدالله فيصل، عيد محمد، محمد الزعابي، منصور البلوشي (العين) أحمد الشمري، زيد أسامة، عبيد سالم (النصر) ذياب المرزوقي، زايد سلطان، سعود سالم، ياسر ألوعلي (الوحدة) راشد المزروعي، عبدالله الحمادي، محمد عبدالسلام، محمد العبدولي (الوصل).

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