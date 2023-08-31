كوامي: طموحي استعادة لقـب آسيا مع العين

المصدر: العين - طلحة عبدالله

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يعيش المدافع العيناوي كوامي أتون، أجمل أيامه بعد تمديد عقده مع العين خمس سنوات وهو ما عبر عنه اللاعب مؤكداً أن سعادته لا توصف بتوقيع العقد الجديد، ومضيفاً إنه يهدف إلى التتويج آسيوياً مع العين الذي يعده النادي الأفضل.

وجاء قرار تمديد عقد كوامي (22 عاماً) بناء على توصية المدرب الهولندي ألفريد شرودر، واللجان المتخصصة في شؤون التحليل والإحصاء بشركة نادي العين لكرة القدم وذلك بعد موسمين قضاهما اللاعب مدافعاً عن الشعار البنفسجي، مقدماً نفسه بصورة متميزة، ومستفيداً في الوقت ذاته من إمكاناته الفنية والبدنية العالية التي أظهرها أولاً مع ناديه السابق خورفكان، وتابع تألقه في العين ومؤكداً قدراته العالية لاعباً مقاتلاً ويمتلك الرغبة الكافية لتحقيق طموحاته وتطوير أدائه، ومواجهة التحديات وكسب ثقة المدير الفني وأنصار الفريق بأدائه المتوازن وثبات المستوى.

46

ومنذ التعاقد معه في وقت سابق من سنة 2021 وفي موسمين شارك اللاعب مع العين في (46) مباراة في دوري أدنوك للمحترفين بمعدل دقائق لعب 3835، منها 43 مباراة أساسياً، وسجل 5 أهداف وكان آخرها هدفه الرائع في شباك بني ياس بتسديدة قوية من خارج منطقة العمليات، وصنع 15 فرصة، ونجح في افتكاك الكرة بطريقة 51 مرة من 77 محاولة، وتعدت نسبة نجاحه في المواجهات الأرضية 70% والهوائية 57% ونجح في تمرير الكرة إلى ملعب المنافسين 755 مرة وتعدت نسبة نجاحه في التمرير 88%.

أمنيات

وتوجه كوامي بالشكر إلى الإدارة العليا للنادي على تجديد الثقة به لاعباً بتمديد التعاقد معه خمس سنوات مقبلة، وقال: بالطبع اتخاذ هذا القرار ليس بالأمر السهل وأتمنى في هذه الفترة الطويلة أن أكون عند حسن الظن وعلى قدر ثقة النادي بي وأن أسهم مع زملائي اللاعبين في تحقيق الطموحات، وإذا سألت أي لاعب كرة قدم في الإمارات عن حلمه فسيقول العين، لأنه (النادي الحلم) لجميع اللاعبين.

طموح

وأضاف: أدرك جيداً ما المطلوب مني، وأتمنى أن أوفق في تحقيق الإنجازات لأننا مطالبون في هذا الموسم بتقديم الكثير وإسعاد الجماهير وإن سألتموني صراحة عن طموحي مع العين فسأقول لكم استعادة اللقب القاري ولا يوجد ما يمنعنا من تحقيق ذلك لأننا في الفريق نمتلك الإمكانات اللازمة لاعتلاء عرش القارة الآسيوية وسأعمل على أن أكون أفضل مدافع في القارة.

ذكريات

ويحكي كوامي عن أجمل لحظاته مع العين فيقول: كل أيامي جميلة مع العين منذ لحظة التوقيع له أول مرة ولكن في هذا الموسم كانت هدفي في مرمى بني ياس فبعد التسجيل أشرت إلى شعار النادي على صدري وتلقيت إثر ذلك رسائل رائعة من جماهير العين، وكنت قبل تسجيل الهدف سددت الكرة ولكن لم أحرز هدفاً فغضب مني المدرب لأنه كان يريدني أن أمرر الكرة، وفي المرة الثانية وبعدما أحرزت الهدف توجهت له وعانقته وقلت له (آسف لأني سجلت هدفاً) فضحكنا وكانت لحظة استثنائية وبالطبع مدربنا رائع وسنحقق معه إنجازات كبيرة.

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