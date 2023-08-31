فهد الظنحاني: موسم بني ياس مبشر

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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أبدى فهد الظنحاني قائد وحارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي بني ياس تفاؤله بموسم السماوي الحالي بعد التراجع الذي شهده الفريق في الموسمين الأخيرين، مؤكداً أن الفريق بمرور الوقت سيصل إلى درجة أكبر من الانسجام والتفاهم، خصوصاً بالنسبة للعناصر الجديدة التي انضمت لصفوف الفريق هذا الموسم.

وقال الظنحاني: «الفريق يبشر بالخير بشكل مبدئي هذا الموسم بعد الأداء الجيد الذي قدمه اللاعبون في مباراتي العين والنصر رغم خسارة الأولى إلا أن الفريق ظهر بشكل جيد للغاية».

ونجح بني ياس في حصد أول ثلاث نقاط في رصيده في الدوري بفوزه العريض على النصر 4-2 في الجولة الثانية من المسابقة، وتعويض خسارته الأولى التي مني بها أمام العين في افتتاحية الموسم.

وشدد الظنحاني على أن الموسم الحالي صعب على كل الفرق، وجميع المباريات صعبة ولا يوجد فريق سهل على الإطلاق، مؤكداً تركيزه حالياً مع بني ياس، وكذلك تركيز جميع اللاعبين على تقديم موسم قوي. كما أشاد الظنحاني بعمل الجهاز الفني الجديد بقيادة السلوفيني داركو ميلانيتش.

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