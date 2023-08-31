«الأولمبي» يواصل استعداداته الآسيوية

المصدر: دبي - العوضي النمر

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يواصل الأبيض الأولمبي تدريباته اليومية إلى مدينة داليان الصينية، التي وصل إليها قبل أيام عدة، استعداداً لخوض منافسات التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 سنة «قطر 2024»، والتي ستقام للفترة من 6 إلى 12 سبتمبر المقبل، حيث أوقعت القرعة الأبيض الأولمبي في المجموعة التي تضم «الهند والمالديف والصين».

3 مباريات

ويستهل منتخبنا مشواره في التصفيات بمواجهة منتخب الصين يوم 6 سبتمبر، فيما يواجه في الجولة الثانية منتخب المالديف يوم 9 سبتمبر على أن يواجه منتخب الهند يوم 12 سبتمبر في الجولة الختامية، ويطمح الأبيض الأولمبي إلى الظهور المشرف سعياً لنيل إحدى مقاعد التأهل للنهائيات لتكون بداية عهد جديد للمنتخبات الوطنية التي ودعت معظم البطولات خلال الفترة الماضية.

الجانب البدني

يركز الإسباني دينس سيلفا مدرب منتخبنا الأولمبي خلال تدريباته على تعزيز الجانب البدني للاعبين، خصوصاً وأننا لا نزال في بداية الموسم الكروي، ومعظم اللاعبين لم تكتمل لياقتهم البدنية، إضافة إلى التدريب على خطة اللعب التي سيخوضها الفريق خلال المباريات المقبلة، واختيار العناصر التي تتوافق مع خطته، والتركيز على تثبيت التشكيلة، خصوصاً وأن مدرب المنتخب الأول باولو بينتو عزز تشكيلة الأولمبي بعدد من عناصر المنتخب الأول.

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