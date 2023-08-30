عجمان والنصر يكتفيان بالتعادل 2-2

المصدر: عجمان - ياسر قاسم

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تعادل عجمان والنصر 2-2 في ذهاب المرحلة الأولى لكأس مصرف أبوظبي الإسلامي في المباراة التي جرت بينهما بإستاد راشد بن سعيد.

ويلتقي الفريقان في جولة الإياب 14 سبتمبر المقبل، بدأ النصر بسيطرة هجومية، على دفاع عجمان الذي خسر قلب دفاعه نادر الغندري مبكراً قبل مرور ربع ساعة من بداية المباراة بسبب الإصابة وحل مكانه عبد الرحمن راكان.

ونجح النصر في افتتاح التسجيل في الدقيقة 14 عبر مدافعه حمدان الكمالي الذي تابع هجمة مرتدة من دفاع عجمان داخل الـ6 ياردات، وردَّ عجمان على الهدف بهجوم مضاد، كان أبرزها رأسية وليد أزارو التي أبعدها بصعوبة أحمد شامبيه إلى ركنية.

وعاد أزارو ليسجل هذه المرة من الركنية نفسها التي نفذها هيكل الشيخاوي "ق 29" بلعبة رأسية في مقص المرمى مدلاً النتيجة لعجمان.

وعاد النصر للتقدم من جديد "ق 33" بتسديدة ذكية لـ مانولو غابياديني من صناعة سمير مميسيفيتش، وكاد النصر أن يزيد الغلة بهدف ثالث في آخر دقيقة للشوط عن طريق يوري ميديروس، ولكن تم إلغاء الهدف بعد العودة لـ"الفار"، لينتهي الشوط بتقدم النصر 2-1.

وفي الشوط الثاني، استمر اللعبة المفتوح من الفريقين، ونجح الحارسان أحمد شامبيه "النصر" ويوسف أحمد "عجمان" في التصدي لمعظم الهجمات، ونجح عجمان في تعديل النتيجة "ق 87" من ركلة جزاء ارتكبها جوستافو مع وليد أزارو، نفذها علي مدن.

ولاحت أكثر من فرصة لعجمان بعد التعديل، أبرزها رأسية عبد الرحمن راكان لتنتهي المباراة بأهدافها الأربعة.

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