الوحدة يعبر فريق الإمارات في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي

المصدر: أبوظبي - محمد صادق | تصوير - سيف الكعبي

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قطع الوحدة خطوة كبيرة نحو التأهل إلى الدور ربع النهائي لكأس مصرف أبوظبي الإسلامي بعد فوزه على ضيفه الإمارات 3-0، مساء اليوم الأربعاء، على أرضية ستاد آل نهيان، في ذهاب الدور الأول من البطولة.

أنهى الوحدة الشوط الأول متقدماً بهدف سجله المدافع البرازيلي لوكاس بيمنتا بعدما قابل عكسية جوانكا داخل المنطقة برأسية على يسار حارس الإمارات في الدقيقة 35.

وأضاف الأرجنتيني كريستيان جوانكا الهدف الثاني في الدقيقة 87، وذلك في ظهوره الأول محلياً مع العنابي بعد انتهاء عقوبة الإيقاف الموقعة عليه من الموسم الماضي مع فريقه السابق الشباب السعودي.

واختتم السوري عمر خريبين الذي شارك في شوط المباراة الثاني ثلاثية العنابي في الدقيقة 92.

ويلتقي الفريقان يوم 14 سبتمبر المقبل في لقاء العودة على ستاد نادي الإمارات.

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