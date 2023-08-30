العين يضع قدماً في ربع نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي

المصدر: الشارقة - علي الظاهري | تصوير - عيسى البلوشي

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وضع فريق العين قدماً في ربع نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي بعد فوزه العريض على حساب مضيفه البطائح بخمسة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الأولى على استاد خالد بن محمد في الشارقة، فيما تقام مباراة التأهل في مرحلة الإياب يوم 14 سبتمبر المقبل على استاد هزاع بن زايد في العين.

فرض "الزعيم" سطيرته المطلقة على مجريات المباراة وافتتح مبكراً عن طريق اللاعب كوامي كويدو في الدقيقة 11 وعزز سلطان الشامسي تقدم العين بإحراز الهدف الثاني في الدقيقة 37 بعد أن أخطأ الحارس زايد الحمادي في تمرير الكرة، ليضيف عمير أتزيلي الهدف الثالث في الدقيقة 65 ويكمل جوسنا لولندو المشهد بإحراز هدفين في الدقيقتين 91 و97.

وتألق سفيان رحيمي في المباراة بعد أن ساهم في صناعة الأهداف الثلاثة الأولى فيما ألغى حكم المباراة هدف للبطائح بداعي التسلل بعد العودة لتقنية الفيديو المساعد. وشهدت المباراة الظهور الأول هذا الموسم للمهاجم الدولي السابق أحمد خليل مع فريقه البطائح والذي جدد التعاقد معه مؤخراً.

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