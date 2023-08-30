جائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة تمدد موعد الترشح لنسختها السابعة

المصدر: وام

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أعلنت اللجنة المنظمة لجائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة تمديد موعد الترشح للنسخة السابعة من الجائزة، إلى 10 سبتمبر المقبل، بدلاً من غد الخميس، وهو الموعد الذي كان محدداً سابقا.

ويأتي قرار التمديد نظراً للإقبال المتزايد وإتاحة الوقت الكافي للراغبات في التقدم بطلبات الترشح، في إطار حرص الأكاديمية على منح الفرصة للجميع للتقدم للجائزة من الإمارات ومختلف الدول العربية.

وقالت مريم المنصوري ممثلة الأكاديمية: "تحرص اللجنة المنظمة للجائزة في إطار اهتمامها ودعم مسيرة رياضة المرأة على مستوى الوطن العربي على توفير كل الفرص للجميع بنسب متساوية، ويسعدنا الإعلان عن تمديد فتح باب الترشح لجائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة، التي تقام تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات" رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، وبدعم الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة نادي أبوظبي للسيدات ونادي العين للسيدات، وبتنظيم من أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، حتى يوم 10 سبتمبر المقبل".

وأوضحت أن التمديد جاء نظرا للإقبال الكبير على الترشح للجائزة من مختلف دول الوطن العربي، حيث يتيح الموعد الجديد الفرصة أمام الراغبات في التقدم بملفاتهن للمنافسة على الجائزة في نسختها السابعة

وسيتم الإعلان عن الفائزات بالجائزة في الحفل، المقرر في أبوظبي في 15 نوفمبر المقبل، بعد الإعلان عن قائمة المرشحات النهائية عقب الانتهاء من فرز الملفات من قبل لجنة التحكيم التي تضم نخبة من أبرز نجوم الرياضة في الوطن العربي.

وتشتمل الجائزة، التي يبلغ إجمالي جوائزها مليوناً و800 ألف درهم، على 11 فئة للمستويين الفردي والجماعي، حيث تشمل جوائز المستوى الفردي على فئة أفضل رياضية عربية، أفضل رياضية إماراتية، أفضل رياضية ناشئة، أفضل رياضية من صاحبات الهمم، أفضل مدرب/مدربة، أفضل إعلامية رياضية، وتم استحداث فئة جديدة في النسخة السابعة وهي جائزة أفضل أم رياضية.

وعلى مستوى الاتحادات والمؤسسات الرياضية، تشتمل الجائزة على فئة أفضل برنامج لتنمية الناشئات، أفضل فريق، أفضل مبادرة إبداعية رياضية.

وتمنح الأكاديمية جائزة خاصة لتكريم شخصية العام الرياضية العربية، وهي جائزة تمنح من قبل لجنة التحكيم لتكريم شخصية عربية على أدائها المتميز وإسهاماتها في مجال الرياضة النسائية.

وتستقبل الأكاديمية طلبات الترشح إلكترونياً عبر الموقع الرسمي للجائزة www.fbmwomensportsaward.ae

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