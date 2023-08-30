العين يطلب حكاماً أجانب أمام عجمان والشارقة

المصدر: (العين - طلحة عبدالله)

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تقدم نادي العين بطلب رسمي للاستعانة بحكام أجانب في مباراتي الفريق أمام عجمان والشارقة بالجولتين الثالثة والرابعة لدوري أدنوك للمحترفين، فيما أكد محمد عبيد حماد، عضو لجنة تسيير إدارة شؤون شركة نادي العين لكرة القدم، مشرف قطاع الفريق الأول والرديف لكرة القدم بنادي العين، أن طلب النادي قد يمتد لبقية مباريات الفريق في مسابقة الدوري، موضحاً أن النادي تقدم بمسودة تسجيل موقف لاتحاد الكرة ورابطة المحترفين الإماراتية، وذلك بسبب الضرر الذي لحق بالفريق بسبب القرارات التحكيمية خلال مواجهتي بني ياس وحتا بالجولتين الأولى والثانية على التوالي.

وقال حماد: الفريق تعرض لظلم تحكيمي واضح في مواجهتين على التوالي بعدم احتساب ركلتي جزاء واضحتين، بالإضافة إلى إلغاء هدف صحيح للعين بداعي التسلل.

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