55.8 % نسبة التسجيل بالشوط الأول في جولتي الدوري

المصدر: دبي ـ إيهاب زهدي

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شهد دوري أدنوك للمحترفين ارتفاعاً في عدد الأهداف المسجلة خلال الجولتين الأولى والثانية بإحراز 52 هدفاً في 14 مباراة، مقسمة بالتساوي على الجولتين؛ بتسجيل 26 هدفاً في كل جولة، وبلغ متوسط تسجيل الأهداف، 3.71 أهداف في المباراة الواحدة، وخرجت الشباك نظيفة 5 مرات، لشباب الأهلي والوصل في الجولة الأولى، وحتا والبطائح واتحاد كلباء، في الجولة الثانية، وشهدت جميع المباريات تسجيل أهداف، باستثناء مباراة البطائح واتحاد كلباء، والتي انتهت بالتعادل السلبي.

وتم تسجيل 9 أهداف في أول 15 دقيقة من تلك المباريات بنسبة 17.3 % من إجمالي عدد الأهداف المسجلة، ومن 16 إلى 30 دقيقة، سجل 10 أهداف بنسبة 19.2 %، والعدد والنسبة نفسها من 31 إلى 45 دقيقة، ومن 46 إلى 60 دقيقة سجل 5 أهداف بنسبة 9.6%، ومن 61 إلى 75 دقيقة، سجل 8 أهداف بنسبة 15.4%، ومن 76 إلى 90 دقيقة، سجل 10 أهداف بنسبة 19.2%.

ووصل عدد الأهداف المسجلة في الشوط الأول لمباريات الجولتين الأولى والثانية، 29 هدفاً بنسبة 55.8% من إجمالي الأهداف المسجلة في مباريات الجولتين، فيما سجل في الشوط الثاني، 23 هدفاً بنسبة 44.2%، وبلغ متوسط تسجيل الأندية خارج أرضها 2.07 هدف في المباراة الواحدة، ومتوسط التسجيل على أرضها 1.64 هدف، وبلغت نسبة تسجيل كلا الفريقين في المباراة نفسها 71%.

تفوق الضيوف

أما نسبة فوز الأندية على أرضها، فوصلت إلى 36% فقط خلال جولتي دوري أدنوك للمحترفين، بينما نجحت الأندية بتحقيق الفوز خارج أرضها بنسبة 50%، ووصلت نسبة التعادل في المباريات 14%، وحقق شباب الأهلي، الفوز الأكبر بالانتصار على مضيفه عجمان 3 ـ 0 في الجولة الأولى، بينما شهدت مباراة الإمارات وضيفه عجمان، أكبر عدد من الأهداف، بعد نهايتها في الجولة الثانية بالتعادل 4 ـ 4.

ودق شباب الأهلي والعين، ناقوس الخطر لباقي أندية الدوري، بعدما أصبحا الأقوى هجوماً في الجولتين بتسجيل كل منهما 5 أهداف، بينما شباب الأهلي والوصل والبطائح، الأقوى دفاعاً بتلقي كل منها هدفاً واحداً، أما حتا، فهو الأضعف هجوماً بتسجيل هدف وحيد، وعجمان والنصر، الأضعف دفاعاً بتلقي شباك كل منهما، 7 أهداف.

ويتصدر علي مبخوت مهاجم الجزيرة، قائمة هدافي الدوري بتسجيل 3 أهداف وبنسبة 75% من إجمالي أهداف فريقه الذي سجل 4 أهداف في مباراتيه بالدوري، ويتساوى معه يوسف نياكاتي لاعب بني ياس، وبنسبة مساهمة 50% من أهداف فريقه، وسجل 4 لاعبين بالخطأ في مرماهم، واحتسبت 9 ركلات جزاء، وسجل منها 8 أهداف، وأضاع كايو لوكاس، ركلة جزاء لفريقه الشارقة أمام الوصل في ختام الجولة الثانية.

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