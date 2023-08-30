10 مشاهد في أول جولتين لدوري المحترفين

المصدر: دبي - العوضي النمر

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بنهاية الجولة الثانية لدوري أدنوك للمحترفين، تشهد المسابقة استراحة «إجبارية» بسبب أيام «فيفا»، التي يقيم خلالها الأبيض معسكراً إعدادياً في كرواتيا، ويشارك الأولمبي في منافسات التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 سنة «قطر 2024»، وقيام رابطة المحترفين بإطلاق النسخة الجديدة من بطولة كأس أبوظبي الإسلامي.

وسيكون التوقف الأول للمسابقة فرصة للفرق لالتقاط الأنفاس وقيام الأجهزة الفنية بإعادة ترتيب أوراقها سعياً لتدارك السلبيات التي برزت خلال الجولتين، تحقيقاً لانطلاقة أفضل خلال الفترة المقبلة، وترصد «البيان» أبرز 10 مشاهد في أحداث جولتي الدوري وهي:

01 شهدت جولتا الدوري أهدافاً غزيرة بلغت 52 هدفاً، بمعدل 3.71%، مما يشير إلى القوة الهجومية التي تمتاز بها الفرق، كما شهدت قمة المسابقة إثارة في ترتيب الفرق، حيث يحتل الثلاثي شباب الأهلي والوصل والعين الصدارة برصيد 6 نقاط، حيث يشير الترتيب إلى رغبة شباب الأهلي في الدفاع بقوة عن لقبه الذي ناله بجدارة خلال الموسم الماضي، وعودة العين بقوة للمنافسة علي اللقب مما يعد مكسباً للمسابقة، خاصة وأن العين قوة كبيرة بما يملكه من لاعبين على مستوي عال، كما يشير الترتيب إلى رغبة الوصل في المنافسة بقوة على اللقب بعد غياب سنوات طويلة، ولعل مباراته أمام الشارقة تشير إلى أن الوصل قوة لا يستهان بها خلال الموسم الحالي.

02 وخلال جولتي الدوري استقبلت شباك جميع الفرق أهدافاً، ويعتبر استقبال جميع الشباك أهدافاً في كل المواجهات، حدثاً يشهده الدوري لأول مرة منذ عدة مواسم، حيث تعرض حراس المرمى لضغوط كبيرة نتيجة القوة الهجومية والضعف الدفاعي، ويتحمل الدفاع وحراس المرمى مسؤولية 16 هدفاً من 52 تم تسجيلها خلال الجولتين، ولا يزال عدد من الحراس بعيدين عن مستواهم، مما أثر على نتائج فرقهم خلال الجولتين.

03 شهدت معظم المباريات إثارة كبيرة في الملعب، كما حدث في مباريات كلباء مع الشارقة، والتي انتهت بفوز الشارقة بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، والوحدة مع البطائح والتي حقق خلالها البطائح فوزاً غالياً بهدفين مقابل هدف، والعين مع بني ياس والتي شهدت 5 أهداف من الفريقين، وانتهت بفوز العين، والجزيرة مع الوحدة والتي نجح خلالها الوحدة في تحقيق الفوز بهدفين مقابل هدف، وخلال مواجهات الفريقين التاريخية بدوري المحترفين تم تسجيل 100 هدف خلال مواجهات الجزيرة والوحدة بدوري المحترفين بواقع (50 - 50) «دون احتساب أهداف الموسم الذي لم يُستكمل، وللمرة الأولى في تاريخه، يخسر الجزيرة 4 مواجهات متتالية أمام منافسٍ بدوري المحترفين، كما حضرت الإثارة في مباريات الإمارات مع عجمان والتي انتهت بالتعادل 4 أهداف لكلا الفريقين، وبني ياس مع النصر والتي انتهت بفوز السماوي بأربعة أهداف مقابل هدفين، والشارقة مع الوصل والتي انتهت بفوز الوصل بثلاثة أهداف مقابل هدف.

04 وعلى مدى جولتين برز النجم الكبير الإسباني أندريس إنييستا مع فريقه الإمارات، حيث شارك لبعض الدقائق أمام الوصل، وشارك من بداية اللقاء أمام عجمان، في المباراة التي شهدت تقلبات كثيرة ولحظات مثيرة حتى الثواني الأخيرة منها، وانتهت بالتعادل الإيجابي 4 - 4، والتي تعتبر أكبر حصيلة أهداف في الجولة الثانية، وشهدت مدرجات نادي الإمارات إقبالاً جماهيرياً كبيراً من أجل متابعة النجم الإسباني الكبير الذي يشارك في دوري الإمارات للمحترفين للمرة الأولى في صفقة تحسب لإدارة نادي الإمارات، ويعتبر إنييستا اللاعب الإسباني العاشر، الذي يصنع أهدافاً في تاريخ دوري المحترفين، كما كرر الإمارات تسجيله على عجمان في الدقيقة الثانية (1:33) بعد أن سجّل في ذات الدقيقة في موسم 2021 - 2022 (1:26)، ويعتبر ليد أزارو أكثر من سجّل لعجمان في دوري أدنوك للمحترفين خلال عام 2023 (10 أهداف).

05 وشهدت مباراة بني ياس مع النصر تسجيل 6 أهداف للفريقين، سُجلت الأربعة الأولى في أول 20 دقيقة لتكون أول مباراة في دوري المحترفين تحقق هذا الرقم، منذ مواجهة الجزيرة والنصر في سبتمبر 2017،، كما شهدت المباراة تسجيل رقم آخر إذ كان الفارق بين هدفي بني ياس الثالث والرابع 135 ثانية فقط.

06 يعتبر هاريس سيفيروفيتش مهاجم الوصل، ثاني لاعب سويسري يسجّل في تاريخ دوري المحترفين بعد مواطنه دافيدي مارياني، فيما ساهم فابيو ليما لاعب الوصل في 7 أهداف للوصل (5 أهداف وتمريرتان حاسمتان)، في آخر 5 مباريات للفريق خارج أرضه بدوري أدنوك للمحترفين، ويعتبر ليما من أبرز اللاعبين في الدوري، وهو يسعى مع الوصل للتتويج باللقب الدوري بعد غياب الإمبراطور عن شمس البطولات منذ 17 موسماً.

07 عاد البرازلي كايو كانيدو للتسجيل بقميص الوصل في دوري المحترفين بعد 1578 يوماً منذ هدفه في مرمى عجمان في مايو 2019، وبعد 4 مواسم قضاها مع نادي العين، وسبق أن خاض كانيدو 143 مباراة بقميص الوصل بين عامي 2014 و2019، سجل خلالها 82 هدفاً، ونجح الوصل في تحقيق الفوز في أول جولتين من دوري المحترفين للمرة الثانية في تاريخه والأولى منذ 2011 - 2012.

08 على غير العادة في السنوات الأخيرة يحتل الشارقة المركز التاسع في ترتيب جدول المسابقة بعد حصد 3 نقاط من فوزه على كلباء وخسارته من الوصل بثلاثة أهداف مقابل هدف على ملعبه وبين جماهيره، وهو ترتيب يغضب جمهور الفريق صاحب رباعية الكؤوس الموسم الماضي، وخسارة الفريق على ملعبه جاءت بسبب تعدد الأخطاء الدفاعية، وكانت الخسارة الأكبر تعرض نجمه شاهين عبد الرحمن لإصابة سوف تبعده عن الفريق لمدة ليست بقليلة.

09 خلال مشاركته الثانية في دوري المحترفين قادماً من الدرجة الأولى يثبت فريق البطائح أنه فريق جيد، نجح الموسم الماضي في اعتلاء الصدارة في أول جولة بعد فوزه على كلباء بكلباء، وهذا الموسم نجح في اقتناص 4 نقاط من الفوز على الوحدة بملعبه ووسط جمهوره بهدفين مقابل هدف، والتعادل مع غريمه التقليدي كلباء بدون أهداف، ويبدو أن البطائح يطمح في احتلال مركز متقدم هذا الموسم.

10 يعتبر فريق النصر لغزاً محيراً لجماهيره، فبعد أن كان مهددا الموسم الماضي بالهبوط للدرجة الأولى، قامت إدارة النادي بإعادة ترتيب أوراق الفريق بالتعاقد مع مدرب من أصحاب الخبرة بدوري الإمارات، وعدد من اللاعبين الجيدين، ولكن مردود اللاعبين لم يكن على قدر الطموح، وخلا رصيده من النقاط بعد أن خسر من الجزيرة وبني ياس، حيث ظهر الفريق بمستوى متوسط، ولعل فترة التوقف تعيد الفريق لتدارك سلبيات ضربة البداية.

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