عمومية طارئة لاتحاد الكرة لاعتماد تعديلات بالنظام الأساسي

المصدر: دبي - العوضي النمر

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علمت «البيان» أن اتحاد كرة القدم دعا لعقد اجتماع طارئ للجمعية العمومية صباح الثلاثاء 5 سبتمبر المقبل، عن طريق تقنية الاتصال المرئي عن بُعد، لاعتماد تعديلات مهمة في النظام الأساسي للاتحاد، قبل عقد العمومية العادية التي ستعتمد مجلس الإدارة الجديد للدورة الانتخابية التي تستمر حتى عام 2027، والتي تقرر إقامتها في نادي ضباط القوات المسلحة في العاصمة أبوظبي صباح 8 سبتمبر المقبل.

ومن أبرز التعديلات التي سيتم عرضها على العمومية غير العادية، الفقرة الثالثة من المادة 32 والتي تشير إلى تعيين نائب ثانٍ لرئيس مجلس الإدارة من أعضاء المجلس في أول اجتماع يلي العمومية، حيث كانت تلك الفقرة قبل التعديل تشترط أن يكون تعيين النائب الثاني من مرشحي الأندية فقط، وبناءً على هذا التعديل يجوز تعيين أحد المرشحين الثلاثة من قبل رئيس الاتحاد في منصب النائب الثاني ويعتبر عبيد سالم الشامسي أبرز المرشحين لتولي هذا المنصب.

كما سيتم إجراء تعديل على المادة 36 البند الثالث يجوز من خلاله اتخاذ قرارات بالتمرير وتعتبر نافذة فوراً بموافقة أغلبية الأعضاء، على أن تعرض تلك القرارات على الاجتماع التالي لاعتمادها، في السابق كان يشترط اعتبار القرارات نافذة بعد عرضها على مجلس الإدارة.وهناك تعديل مهم على المادة 45 بجواز تسمية رئيس ونائب رئيس للجان الدائمة للاتحاد من غير أعضاء المجلس وفق ما يقتضي صالح العمل بدلاً من النص السابق الذي كان يجيز تسمية نائب رئيس لجنة فقط من خارج مجلس الإدارة. وتعديل آخر يتيح لمجلس الإدارة تجميد أو دمج أو إلغاء بعض اللجان عند الحاجة لذلك.

فيما بدأ اتحاد الكرة وضع الترتيبات الإدارية الخاصة بعقد اجتماع الجمعية العمومية الانتخابية 8 سبتمبر المقبل، لانتخاب مجلس إدارة جديد للدورة الانتخابية التي تستمر حتى 2027، وتتضمن قائمة معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان المرشح للرئاسة كلاً من: هشام الزرعوني (الشارقة) وحمد المزروعي (حتا) وعمر المهيري (النصر) ويحيى المطروشي (عجمان) وفهد إسماعيل الحوسني (بني ياس) وأمل بو شلاخ (مصفوت) وأحمد المهبوبي (التعاون) وإبراهيم حسن النمر (الحمرية) وعبد المحسن الدوسري، وخلفان بلهول، وعبيد الشامسي المرشحين من رئيس الاتحاد.

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