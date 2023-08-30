28 لاعباً في قائمة الأبيض لمعسكر كرواتيا

المصدر: دبي - العوضي النمر

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أعلن الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي باولو بينتو عن قائمة الأبيض لمعسكر الإعداد الخارجي الذي يقام في كرواتيا خلال الفترة من 2 إلى 13 سبتمبر المقبل، في إطار استعدادات «الأبيض» للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس آسيا 2027 ومونديال 2026، والتي تنطلق في نوفمبر المقبل، بعد أن أوقعت القرعة منتخبنا في المجموعة الثامنة التي تضم البحرين والفائز من مباراتي اليمن وسريلانكا، بالإضافة إلى الفائز من لقاء نيبال ولاوس.

وتضم القائمة 28 لاعباً هم: خالد عيسى، عادل الحوسني، علي خصيف، محمد الشامسي لحراسة المرمى، وليد عباس، خالد الهاشمي، خليفة الحمادي، عبدالله العطاس، بندر الأحبابي، خالد الضنحاني، مبارك أحمد مبارك، عبد الرحمن صالح، عبدالله إدريس، راشد مهير، علي سالمين، يحيى نادر، أحمد برمان، حازم محمد، ماجد راشد، عبدالله رمضان، محمد عبد الباسط، يحيى الغساني، محمد جمعة عبيد، فابيو دي ليما، كايو كانيدو، علي صالح، علي مبخوت، زايد العامري.

وجوه شابة

وشملت قائمة الأبيض عدداً من الوجوه الشابة التي تنضم للمنتخب للمرة الأولى مثل حازم محمد لاعب العين وعبدالله العطاس ومبارك أحمد لاعبي الجزيرة، وراشد مغير لاعب البطائح، فيما غاب عن قائمة معسكر كرواتيا شاهين عبد الرحمن بسبب إصابته بالرباط الصليبي في مباراة فريقه أمام الوصل، ومحمد العطاس بسبب إصابته، وعبد السلام محمد، يوسف المهيري، وبلال يوسف، ماجد سرور، وأحمد عامر.

التجمع الجمعة

ويعود منتخبنا للتجمع للمرة الثانية في عهد المدرب البرتغالي باولو بينتو، يوم الجمعة المقبل في دبي، على أن يغادر الفريق مساء اليوم التالي مباشرة إلى معسكر كرواتيا الذي يستمر حتى يوم 13 سبتمبر، يتخلله مباراة ودية أمام كوستاريكا يوم 12 سبتمبر، ويلتقي أعضاء الجهازين الفني والإداري لاعبي الفريق مع بداية التجميع، لشرح برنامج الإعداد وحض اللاعبين على أهمية المرحلة المقبلة والتي تتطلب جهداً إضافياً من اللاعبين لتحقيق طموحات جماهيرهم.

وسيؤدي الفريق أول مران له في كرواتيا، يوم 3 سبتمبر، وسيكون المران على فترتين صباحاً ومساءً لتجهيز اللاعبين بشكل جيد، ويختتم المعسكر بلقاء كوستاريكا يوم 12 سبتمبر، في تجربة ينتظر أن تأتي مفيدة، حيث يعتبر منتخب كوستاريكا من المنتخبات الجيدة وتصنيفه 26 على مستوى العالم، وسبق له المشاركة في كأس العالم خمس مرات أعوام 1990 و2002 و2006 و2014 و2018، كما يضم العديد من اللاعبين المتميزين.

تجمع في أكتوبر

ووفق برنامج الجهاز الفني سيكون هناك تجمع ثالث في أكتوبر، ورابع في نوفمبر قبل خوض أول مباراة في التصفيات المقررة يوم 16 نوفمبر المقبل، وكان الأبيض قد أقام معسكراً في النمسا في نهاية يوليو الماضي، والذي يعتبر أول تعارف بين الجهاز الفني الجديد واللاعبين، ولذلك اقتصر المعسكر على التدريبات فقط دون خوض أي لقاءات ودية، ويعتبر معسكر النمسا الأول مفيداً جداً بالنسبة لباولو بينتو ومساعديه الذين تعرفوا على قدرات اللاعبين عن قرب وسط أجواء إيجابية جداً سواء أثناء التدريبات وكذلك في أروقة مقر الإقامة، خصوصاً وأن هذه الفترة تشكل أهمية كبرى للاعبين الذين تميز أداؤهم بالروح المعنوية العالية التي ظهروا عليها خلال فترة المعسكر.

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